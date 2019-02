Nicolás Pachelo fue condenado a dos años de prisión por comercialización de estupefacientes

Nicolás Pachelo, que está acusado de asesinar a María Marta García Belsunce, fue condenado hoy a dos años de prisión en suspenso por comercialización de estupefacientes.

El hombre estaba acusado de comercializar drogas sintéticas en fiestas electrónicas realizadas en la zona norte del Conurbano bonaerense.



La causa se inició en diciembre de 2015, cuando la Policía realizó varios allanamientos en fiestas electrónicas y secuestró unas 2.800 dosis de éxtasis, material para fabricar nuevas pastillas, y cuatro kilos de cocaína.



Un mes después, el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, procesó con prisión preventiva a Pachelo junto al fisicoculturista Florio Lenatowicz, y a casi una docena de personas que habían quedado detenidas durante los operativos.



El ahora condenado, si bien recibió la pena en suspenso, continuará preso acusado por asesinar a García Belsunce, causa que ya fue elevada a juicio, y también por el robo de casas en varios countries del Conurbano.



La causa por el crimen de María Marta, ocurrido el 27 de octubre de 2002, fue elevado a juicio en septiembre del año pasado por los fiscales de Pilar Andrés Quintana y María Inés Dominguez.



Además de Pachelo, irán a juicio por el mismo crimen los dos ex vigiladores Alejandro Ortiz y Norberto Glennon.



En tanto, en el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales pidieron que la ex mujer de Pachelo, Inés Dávalos Cornejos, y los ex vigiladores Ramón Alfredo Acosta, Víctor Hugo Contreras y Eduardo Walter Vera, todos imputados en la causa, sean absueltos.