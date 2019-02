Tigre quiere seguir por el camino del triunfo ante Estudiantes (BA)

Tigre intentará mañana continuar por la senda del triunfo cuando se enfrente a un Estudiantes de Buenos Aires que buscará dar el "batacazo" en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.



El encuentro se jugará a partir de las 20:10 en el estadio Julio Humberto Grondona (Arsenal de Sarandí), será controlado por el árbitro Julio Barraza, irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports y el ganador de este partido se medirá ante el vencedor de Arsenal-Atlanta.



El conjunto de Victoria viene de cosechar dos victorias consecutivas de la mano del entrenador Néstor Gorosito, la última como local frente a Patronato por 2 a 1, y del equipo que logró el triunfo sólo seguirían Néstor Moriaghi y Lucas Menossi en el once inicial.



Si bien el técnico aún no lo dio a conocer, en el conjunto que pondría se destacan las presencias de Ignacio Canuto, Jorge Ortíz, Nicolás Colazo, Diego Morales y Carlos Luna, quienes no son habitualmente titulares.



Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires viene de vencer a Talleres de Remedios de Escalada por 2 a 0 y es el escolta del líder Barracas Central en el Torneo de la Primera B Metropolitana.



El entrenador Diego Martínez no confirmó el equipo y podría mantener a varios de los que jugaron en el mencionado partido buscando su primera sonrisa en el estadio de Arsenal, ya que en las otras dos veces que jugó allí por Copa Argentina, el "Pincha" de Caseros cayó ante Godoy Cruz por 2 a 0 y frente a Temperley por 1 a 0.

.

Probables formaciones Tigre - Estudiantes.

Tigre: Gastón Guruceaga; Matías Pérez Acuña, Néstor Moriaghi, Ignacio Canuto, Diego Sosa; Iván Bolaño, Lucas Menossi, Jorge Ortíz, Nicolás Colazo; Diego Morales; Carlos Luna. DT: Néstor Gorosito.



Estudiantes (BA): Rodrigo Saracho; Paolo Impini, Matías Contreras, Ángel García; Leonel González; Juan Pablo Ruiz Gómez, Matías Villarreal, Emmanuel Ibáñez o Federico Carrizo; Rodrigo Sayavedra, Martín Garay o Fernando Joao y Nahuel Benítez. DT: Diego Martínez.



Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).



Árbitro: Julio Barraza.



Hora de inicio: 20.10 - TV: TyC Sports