Detuvieron por falso testimonio al hombre que llevó a Natacha Jaitt al salón donde murió: declaró que tuvo “miedo”

El hombre que llevó a la conductora y actriz Natacha Jaitt al salón de eventos de la localidad bonaerense de Benavídez donde murió el pasado sábado y que fue detenido hoy a la madrugada continuará preso tras declarar y decir que tenía “miedo” y que cambió de lugar el celular de la víctima “para preservarlo”.

Se trata del productor Raúl Velaztiqui, de 47 años, que fue detenido durante la madrugada de este martes luego de que los investigadores detectaran que mintió en su declaración al compararla con los vídeos de las cámaras de seguridad del lugar.



En su declaración, el hombre había afirmado que había encontrado el celular de Natacha en su auto y en realidad quedó grabado que lo sacó de la mochila de ella.



En su nueva presentación ante los fiscales de la causa, Velaztiqui dijo que tenía “miedo” y que cambió de lugar el celular de la víctima “para preservarlo”.



Tras las palabras del productor, trascendió que el fiscal Sebastián Fitipaldi le solicitó al juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, que formalice la detención del hombre.



Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Benavídez, junto a sus pares Diego Callegari, de la UFI de Violencia de Género de Tigre, y Cosme Iribarren, de la UFI de Don Torcuato, detectaron que Velaztiqui mintió en tres puntos durante la declaración que brindó este lunes por la noche en comparación con la que había realizado el fin de semana.



“Había notorias contradicciones entre las declaraciones que hizo ayer de las que hizo el fin de semana”, dijo el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en declaraciones a TN, al tiempo que indicó: “Se encontraron incongruencias en las líneas temporales del relato”.



En las últimas horas el equipo de fiscales que investiga el hecho comenzó a tomar nuevas declaraciones a las personas que compartieron esa noche con la mediática fallecida.



En tanto, el abogado de la familia de Jaitt, Alejandro Cipolla, sostuvo que la detención y la acusación contra Velaztiqui “cambia el panorama” y ahora no puede “descartar que haya habido otra intención” en el empresario, si es que “intentó que se borre algo del teléfono”.



Cipolla indicó que el productor “tuvo mucho tiempo para borrar la información que constaba en el teléfono”, por lo que señaló que ahora “no se puede descartar una hipótesis peor”, en el sentido de que el empresario “podría encubrir o proteger a alguien”.



Ulises Jaitt, hermano de la conductora, consideró este martes que el empresario paraguayo se llevó el celular de su hermana como “quien está planificando un crimen”.



“Le sacó el celular en el momento en el que Natacha empezó a sentirse mal para que no pueda buscar ayuda”, consideró.



El hermano de la víctima continúa pensando que fue asesinada: “Obvio que esto es una devolución de todas las cosas que dijo de gente poderosa, pero no puedo decir de quién porque no tengo las pruebas”.



Natacha Jaitt murió durante la madrugada del sábado último en el salón de eventos “Xanadú” y según lo determinaron los estudios preliminares de autopsia, por una falla multiorgánica y en su cuerpo se encontraron rastros de cocaína y clonazepam.