Cancelo exigió a la Provincia que aporte soluciones verdaderas para la contaminación del Río Reconquista

A través de un comunicado, el director de la Unidad Ejecutora del Plan de Manejo del Delta de Tigre exigió al gobierno la urgente rectificación al curso natural del Río Reconquista y la construcción de una planta de tratamiento de efluentes.



Tras una reunión con el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), el director de la Unidad Ejecutora del Plan de Manejo del Delta de Tigre, Luis Cancelo, exigió al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de un comunicado, que aporte soluciones verdaderas para la contaminación de dicho río.



"Exigimos la urgente rectificación al curso natural del Río Reconquista a través de un vertedero de cota, lo cual permitiría que la Pista Nacional de Remo tenga influjo de las aguas del Río Luján y se recuperaría inmediatamente del calamitoso estado actual que ya ha causado enfermedades a los deportistas. Esto también detendría la dispersión de la contaminación en la primera sección de Islas", señaló.



En el escrito, explica que al consultar al presidente del COMIREC, Juan Pablo Piccardo, si estaba al tanto de que una empresa de Campo de Mayo vertía a diario 150 camiones atmosféricos sobre las aguas del Reconquista, el funcionario lo afirmó, pero expresó que por el momento no iban a aplicar sanciones a la compañía y que solucionar el inconveniente llevaría más de 15 años. Respecto a esta problemática, Cancelo agregó: "Demandamos con urgencia la construcción de una planta de tratamiento de efluentes para solucionar de inmediato un problema que está identificado claramente y que tiene solución si se quiere. Negarla es de necios y representa además un delito ambiental de grandes proporciones por el cual los responsables, tanto privados como funcionarios, se exponen a tener que responder en la Justicia".



Por otro lado, aclaró que el conflicto no afecta únicamente al Municipio de Tigre, sino que la cuenca del Reconquista atraviesa 18 partidos, comprende 1.738 kilómetros cuadrados y compromete a más de 4 millones de habitantes. "Es por eso que es la Provincia quien debe coordinar los trabajos necesarios para brindar soluciones verdaderas y no quedarse en el “maquillaje” superficial de los “flotantes” cuando el verdadero problema, la contaminación que mata, es la profunda, la que está en el agua y en lecho", concluyó.