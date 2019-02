Tigre alimenta su sueño de permanencia al ganarle a Patronato en Victoria

En el estadio "José Dellagiovanna" y bajo una incesante tormenta eléctrica, Tigre alimentó hoy su esperanza de quedarse en la Superliga al ganarle por 2 a 1 a Patronato de Paraná, en un partido clave por la permanencia, en el arranque de la vigésima fecha.



A los 25 minutos de la primera parte, el delantero Germán Berterame puso en ventaja al conjunto paranaense tras un buen pase de Gabriel Carabajal: con ese resultado, el "Patrón" salía momentáneamente de la zona de descenso.



Sin embargo, a los 34 de esa primera mitad, Federico González logró la igualdad para los de Victoria con un zurdazo cruzado.



Y en el complemento, un grave error del arquero y concejal de Paraná Sebastián Bértoli iluminó las esperanzas de Tigre, cuando a los once minutos se le escurrió la pelota tras un tiro libre de Walter Montillo desde la izquierda.



Con este triunfo, los dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito quedaron a cinco puntos de San Martín de San Juan, el último equipo que quedaría en Primera División y por el momento está fuera de la zona de descenso.



Además, ratifica la racha ganadora del entrenador, que había asumido tras la salida de Mariano Echeverría y debutado con la victoria 2 a 0 frente a Rosario Central.



Tigre no ganaba dos partidos seguidos por la Superliga desde junio de 2017 y justo lo consigue en un momento más que importante de la temporada.



Sobre todo por las formas y para responderle a la multitud de público que llenó las tribunas y desafió a la tormenta durante todo el viernes por la tarde.



Porque la historia arrancó contrariada para el "Matador", ante la practicidad de Patronato, al que le fluyó el juego ofensivo.



En una de esas situaciones colectivas, Carabajal metió una habilitación bárbara de primera para Berterame, que en las espaldas de los centrales controló y definió por debajo del cuerpo de Marinelli.



Tigre no reaccionaba hasta que Montillo agarró la manija del equipo y, junto a la movilidad de Cavallaro y Janson, empezó a aproximarse al arco de Patronato.



Y fue Janson el que armó una buena jugada personal para después habilitar de gran manera a Fede González, que controló y definió para poner el empate con el que se fueron al descanso.



Con los nervios a cuestas de un partido vital para el cierre de torneo y su futuro, el error de Bértoli en el tiro libre de Montillo fue demasiada diferencia para un encuentro tan cerrado.



Si bien los dirigidos por Mario Sciacqua buscaron la igualdad y la tuvieron en un zurdazo del paraguayo Gabriel Ávalos dentro del área, Tigre se aferró a otra victoria vital.



Síntesis:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Alexis Niz, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Sebastián Prediger, Lucas Menossi, Lucas Janson, Walter Montillo; Juan Cavallaro y Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Dylan Gissi, Matías Escudero, Nicolás Pantaleone; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Gabriel Carabajal, Juan Cacheiro; Germán Berterame y Gabriel Ávalos. DT: Mario Sciacqua.



Goles en el primer tiempo: 25m Berterame (P) y 34m González (T).



Gol en el segundo tiempo: 11m Montillo (T).



Cambios en el segundo tiempo: 18m Ezequiel Rescaldani por Cacheiro (P); 26m Jorge Ortíz por Cavallaro (T); 32m Jacobo Mansilla por Carabajal (P); 34m Carlos Luna por González (T); 37m Diego Morales por Janson (T); 42m José Barreto por Pantaleone (P).



Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).



Árbitro: Andrés Merlos.