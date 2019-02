Horóscopo correspondiente al sábado 23 de febrero de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Posible reunión importante en el plano laboral. Una brillante perspectiva se presentará con respecto a un viaje de negocios. Su simpatía y espontaneidad le darán una conquista. Sugerencia: no postergar las cosas que debemos hacer.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Deberá atender cuestiones que hacen al movimiento de sus papeles. Una interferencia en el plano afectivo podría desestabilizarlo. Un intervalo en el tiempo de su relación sentimental sería apropiado. Sugerencia: encaminar lo que queremos lograr.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Un aspecto importante de su vida laboral se verá renovado. Logra que le den el lugar que esperaba desde hace tiempo. No deje pasar la oportunidad de acercarse a esa persona que le interesa. Sugerencia: buscar lo que queremos encontrar.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Tendría la posibilidad de reencontrarse con alguien de su pasado. Se interrumpe un proyecto que estaba casi realizado. Deberá esperar un tiempo para retomarlo. Sugerencia: las cosas pueden desestabilizarnos, el punto es no permitirlo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Clarifica una situación en su lugar de trabajo. Si todavía tiene interés en esa persona debería insistir por lograr tenerla. El amor a veces requiere de cierta lucha. Decisión. Sugerencia: o tomar las riendas o renunciar a una situación que requiera definirse.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Proyecta en usted una nueva perspectiva. Su interés por mejorar lo hará trabajar más de lo pensado. Un objetivo en el plano familiar se verá realizado. No deje pasar el día sin efectuar ciertos llamados. Sugerencia: reconocer el esfuerzo que nosotros mismos hacemos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Dedica un tiempo a conversar con alguien que le agrada mucho. El día alternará su estado anímico entre nervios y alegrías que refieren al plano afectivo. Sensación. Sugerencia: la clave del amor está en sentirlo y darnos cuenta que no podemos evitarlo.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Se revierte un problema que tenía en el trabajo. Queda en suspenso una inquietud que le habían planteado, punto de vista que cambia. Comienza una etapa de conexión espiritual. Sugerencia: apuntar hacia adentro para poder sacar lo mejor de nosotros.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Sugestiva respuesta de alguien de su entorno laboral. Se quedará pensando en una propuesta que le llega en el área de sus actividades. No se comprometa antes de tiempo con una salida. Sugerencia: estar atentos ante las sugerencias de los demás.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Estado de alerta en el plano económico, trate de manejarse con prudencia con respecto al movimiento de su dinero. Recicla una idea con respecto a un proyecto. Iluminación. Sugerencia: saber que a veces se puede y a veces no.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Especial atención dedicará a conflicto que surge en el área de su trabajo. Confusión a causa de un tercero. Reflexiona acerca de una decisión errónea que tomó en el plano afectivo. Sugerencia: lo importante es darse cuenta de los errores.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Imagina algo que luego se da. Día en que la intuición estará más sensibilizada. Comienza una etapa de contactos, será invitado a muchos lados en los que habrá mucha gente. Valore sus virtudes. Sugerencia: socializarse es muy bueno en varios sentidos.