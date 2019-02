Intendentes de la UCR dicen que ya fijaron posición por el vicegobernador y ahora es tiempo de gestión

Los intendentes bonaerenses del radicalismo se reunieron hoy en La Plata para analizar los problemas de gestión que tienen en esas comunas y ratificaron su postura en torno a que el actual vicegobernador provincial, Daniel Salvador, debe ser el compañero de fórmula de María Eugenia Vidal en las próximas elecciones.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse explicó a Télam que "fue un encuentro netamente de trabajo y recién sobre el final hubo algún tipo de intercambio sobre los lineamientos políticos" y precisó que "está ratificado el espacio del radicalismo dentro de Cambiemos".



Posse dijo que la postura de los intendentes para que Salvador vuelva a acompañar a Vidal para un nuevo período en la gobernación provincial "fue una declaración que hicimos en enero y ahora estamos centrados en los problemas de gestión".

"No volvemos sobre eso (por lo de Salvador) porque si no se desgasta la palabra", puntualizó.



En la misma sintonía se pronunció el jefe comunal de San Cayetano y presidente del Foro de intendentes radicales, Miguel Gargaglione, quien aseguró que el pedido por la candidatura de Salvador "fue una expresión que creemos que es lógica y no tenemos necesidad de ratificarla".



"Nuestra expresión ya estuvo, ahora hay que esperar los tiempos", dijo cuando se lo consultó sobre una reunión que mantuvo Vidal con senadores bonaerenses de Cambiemos en la que deslizó que el candidato a vicegobernador aún no está definido.



Gargaglione aclaró que la presencia del vicegobernador Daniel Salvador en el final del encuentro "no tuvo que ver con lo político, sino para acercar su gestión hacia algunos funcionarios del gobierno con los cuales los intendentes debemos tratar temas de gestión".



Entre ellos, citó deudas vinculadas con el Instituto de Previsión Social, retrasos de obras de infraestructura escolar y el atraso en algunos aranceles del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) "que originan problemas para los que tienen hospitales municipales".



El encuentro de intendentes estaba previsto que se realice en la ciudad de Berisso pero debió ser trasladado a La Plata debido al fallecimiento del hermano del intendente de esa ciudad, César Nedela.(Télam)