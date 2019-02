Horóscopo correspondiente al viernes 22 de febrero de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Día de festejo, alegrías que contemplan un cambio interno e inesperado. La plenitud y la algarabía reconfortan el corazón ariano. Llega alguien que hace mucho que no ve ni se contacta. No olvide que alguien espera su respuesta hoy.

Sugerencia: entender que así es más fácil.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Se vislumbra cierto alivio a pesar de un malestar emocional que padece familiar. Hay una nueva manera suya de encarar las cosas. Recibe un llamado que deberá mantener secreto. Sugerencia: siempre tener presente que pase lo que pase debemos luchar y nunca darnos por vencidos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Búsqueda con final feliz. Se recoge un dato preciso que daría en la clave de la cuestión. La salud geminiana en franca mejoría. Etapa de recuperación en las relaciones afectivas. Sugerencia: siempre manejarse con la verdad, nunca habrá nada mejor.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)



- Cese de alerta al recibir contemplación por parte de alguien difícil. Aire nuevo pero todavía fresco, no cálido. La intuición a flor de piel despierta la confianza. Cuídese de las comidas. Sugerencia: creer en el instinto propio, tenerse confianza, contar con uno mismo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- La búsqueda se concreta, tarde pero seguro encontrará lo que busca. Hay una sensación de angustia generada por la ansiedad, trate de controlarse. Preste atención a los dolores de cabeza. Sugerencia: saber que todo llega y que uno tiene que tratar de estar lo más preparado posible.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Día de energía, una nueva posibilidad se proyectaría en el campo económico. La verdadera intención se descifra. Hoy los afectos mejorando, no entorpezca la paz lograda. Sugerencia: tratar en lo posible de descartar la posibilidad de discutir.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Las buenas nuevas darán que hablar a la familia donde haya un libriano. Se descubre una verdad, se recupera algo perdido, algo muy importante. No opaque con remordimientos. Sugerencia: dejar de lado, olvidar las cosas que nos han hecho mal y que nos perturben.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Sensibilidad tocada por hechos y dichos. No se atropelle y analice agudizando los conceptos. Noticia de amigos de amigos que ayuda a mejorar. Cuide su forma de sentir las cosas. Sugerencia: a veces es mejor no pensar tanto y decir más, es más saludable siempre y cuando se haga con respeto al otro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Real algarabía frente a sucesos armoniosos desatados en la familia. Proyección entusiasta que refleja un perfil acertado. Calcular bien el gasto, observar bien antes de dar un paso, no se arrebate. Sugerencia: tratar de equilibrarse y no actuar desde el primer impulso.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Surge posibilidad de realizar un negocio con el que ayudaría a alguien de su entorno que no tiene actividad. No fruste tentativa de acercamiento, hay una verdadera intención de reconciliación. Sugerencia: siempre permitir que las posibilidades vengan a nosotros.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Variedad de sentimientos que contrarían intención. Nervios por trabajos proyectados en un tiempo que no se cumple. Actitud extravagante de un allegado. Clima que sorprende. Sugerencia: entender que el mañana también nos traerá buenas cosas, permitirle al tiempo que se tome su tiempo.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Día distendido gracias a la familia. Novedad que llega a tiempo evitándole un gasto que hubiera sido peligroso. Se estaría generando una buena relación con persona que conoce desde hace poco. Sugerencia: respetar los tiempos de cada uno, comprender cuando uno está listo para algo.