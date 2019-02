21/02/2019 - 16:36 | Actualidad / El gobierno bonaerense convocó a los docentes a una reunión técnico-salarial el lunes próximo Herramientas: Compartir: ver más imágenes El gobierno bonaerense convocó hoy a los gremios docentes de la provincia a una reunión técnico-salarial, el próximo lunes, durante la cual buscará garantizar el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo, aunque se aclaró que no propondrá una nueva oferta salarial. El gobierno bonaerense convocó hoy a los gremios docentes de la provincia a una reunión técnico-salarial, el próximo lunes, durante la cual buscará garantizar el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo, aunque se aclaró que no propondrá una nueva oferta salarial, informaron fuentes oficiales.



El encuentro está previsto para el lunes, a las 16, en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, en La Plata.

La reunión se raelizará a 12 días de haber rechazado los maestros una oferta salarial oficial que no contemplaba recuperar el poder adquisitivo durante el 2018, aunque sí planteaba una actualización por inflación para el 2019.



"La propuesta no se puede aceptar porque falta la recuperación del poder adquisitivo del año pasado cuanto tuvimos un aumento del 32% y la inflación fue del 47%", explicó el jefe del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel el 13 de febrero último, al salir de la anterior reunión paritaria.



En la misma postura se mostró la jefa de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini quien precisó: "Dejamos planteado que la propuesta del 2019 tiene que incluir el recupero de lo perdido en el 2018".



La propuesta de actualización por inflación la hizo el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, en esa primera reunión paritaria del año e implicaba actualizar los salarios automáticamente de acuerdo al índice de inflación del DEC, en forma mensual los primeros tres meses y luego con ajustes en junio, septiembre y diciembre.



Tras esa reunión paritaria, se concretaron varias mesas técnicas entre docentes y el Gobierno provincial, en las que analizaron otros temas educativos como la situación de los comedores escolares y los problemas edilicios.



Respecto a la reunión del próximo lunes, una fuente de la Gobernación aclaró que "no es paritaria, es una mesa técnica previa y no se hará propuesta salarial". (Télam)