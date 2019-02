21/02/2019 - 8:51 | Deportes / Boca dejó pasar el tren: perdió con Atlético Tucumán en la Bombonera y no pudo descontar a los líderes Herramientas: Compartir: Boca desperdició hoy la oportunidad de descontar puntos importantes en la pelea por el título de la Superliga, que le daría el tricampeonato, al caer por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán como local en La Bombonera, en el postergado de la decimoquinta fecha de la Superliga. A los ocho minutos del primer tiempo, Gervasio Núñez aprovechó un error de Julio Buffarini en el cierre para adelantar a los conducidos por Ricardo Zielinski.



Y si bien los hinchas del "Xeneize" se ilusionaron con el empate parcial de Ramón Ábila en el arranque de la segunda etapa, apareció David Barbona, sobre los 25 minutos, para darle un triunfo histórico al "Decano".



De esta forma, Atlético Tucumán alcanzó en la tabla de posiciones con 35 puntos al equipo de Gustavo Alfaro -que cambió medio equipo para este partido- aunque ambos quedaron lejos de los líderes Racing y Defensa y Justicia, diez unidades arriba.



Gustavo Alfaro perdió su primer partido oficial desde que asumió, pero le costó demasiado caro a un equipo que ya viene golpeado en cuanto al acompañamiento de sus hinchas.



El DT había decidido cambiar medio equipo para darle rodaje a Nandez, Bebelo Reynoso y Tevez, como capitán y conductor, con "Wanchope" Ábila como referencia de ataque.



Trató de darle rotación pensando en el duelo cumbre con Defensa y Justicia, pero se olvidó que tenía que pasar primero al cuarto del campeonato.



No hubo sociedades y las falencias defensivas se agrandaron, incluso permitieron que Atlético Tucumán se adelantara rápidamente en el marcador.



Iban ocho minutos apenas cuando Matos guapeó y desbordó por la derecha, tiró el centro al área, Buffarini pifió, Andrada dudó y Gervasio Núñez empujó para el 1-0.



Le vino bien el cachetazo al "Xeneize", que fue rápido en busca del empate, pero se topó con una buena actuación de Christian Lucchetti en el arco del "Decano", negándole el gol a Nández y Tevez.



Para el segundo tiempo, Alfaro mandó a la cancha a Mauro Zárate por Reynoso y apostó a todo o nada. Parecía que le salía bien con el empate de Ábila, que giró y definió de atropellada a los quince minutos.



Ahí, el entrenador del "Xeneize" no dudó en mandar a la cancha a Cristian Pavón pese a que arrastraba una sobrecarga muscular y logró más vértigo ofensivo.



Pudo haber sido importante Pavón en la remontada de Boca, pero eligió mal cuando tenía pase al centro para que Ábila la empuje, y desperdició una clara oportunidad.



Y del otro lado, Atlético Tucumán no falló una jugada con fortuna que le quedó a Barbona, quien se tomó un tiempo más para definir a un palo y silenciar La Bombonera.



De ahí al final, Boca fue un manojo de nervios y no logró generar opciones claras de peligro para, al menos, rescatar un empate y mantener el invicto del ciclo Alfaro.



Síntesis:

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso; Nahitan Nández, Iván Marcone, Sebastián Villa, Carlos Tevez; Emanuel Reynoso y Ramón Ábila.

DT: Gustavo Alfaro.



Atl. Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Mathías Abero; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Juan Mercier, Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Mauro Matos. DT: Ricardo Zielinski.



Gol en el primer tiempo: 8m Núñez (AT).



Goles en el segundo tiempo: 15m Ábila (B) y 25m Barbona (AT).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Mauro Zárate por Reynoso (B), 18m Nery Leyes por Mercier (AT); 20m Darío Benedetto por Tevez (B) y Ricardo Noir por Matos (AT); 23m Cristian Pavón por Villa (B); y 27m Andrés Lamas por Núñez (AT).



Estadio: La Bombonera.



