El Consejo Asesor Permanente Isleño de Tigre realizó una reunión por la seguridad de navegación en el Delta

Con eje en la navegación y seguridad fluvial, el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI) convocó a una reunión para debatir medidas de prevención en la navegación de embarcaciones fluviales. El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del encuentro junto a representantes de Prefectura Naval Argentina, el Centro de Operaciones Tigre (COT), miembros de la Dirección Provincial de Islas, presidentes de clubes de remo y empresas de transporte náutico.



Zamora señaló: “Debemos trabajar mancomunadamente para garantizar la seguridad de vecinos y turistas que navegan por nuestro Delta. Si bien el municipio no tiene jurisdicción sobre el control del manejo de transporte fluvial, vamos a colaborar en todo lo que este a nuestro alcance”.



Ademas, el intendente cuestionó al gobierno provincial por la desidia y el deterioro de las embarcaciones fluviales públicas y escolares: “Hace años que venimos reclamando mejoras en el trasporte pero no obtenemos respuestas de la gobernadora Vidal. Los alumnos de las escuelas de Islas viajan en lanchas de 1950 y necesitamos que tomen cartas en el asunto para que no tengamos otro accidente”.



Entre los temas abordados, se debatió sobre la seguridad y velocidad en la navegación de las embarcaciones, la manera de ordenar el tránsito fluvial, la relocalización de muelles y amarras y la formulación de acciones conjuntas entre instituciones, Prefectura Naval y Defensa Civil, para garantizar el bienestar de pasajeros y remeros deportivos.



La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi, sostuvo que “cada uno tenemos que hacer nuestro aporte para que no ocurran más accidentes. Entre todos debemos encontrar soluciones inmediatas para preservar la integridad tanto de los vecinos isleños como de aquellos que visitan nuestro Delta”.



Presente el director de Región Centro, el prefecto general Armando Abel Nieto, comentó: “El objetivo es generar acciones que comprometan a todos los que desarrollan la actividad náutica. Este tipo de reuniones son positivas para visualizar puntos en común que sirvan para el bienestar de todas las personas”.



El Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI) fue creado por un decreto del intendente Julio Zamora y tiene como funciones crear un ámbito institucional coordinado con el municipio, que sirva como instrumento en la construcción de políticas públicas para los habitantes de la primera sección del Delta. El espacio está integrado por vecinos residentes de la Isla.







Estuvieron presentes: el secretario de Gobierno, Mario Zamora; la subsecretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, Débora Villalba; el subsecretario de Turismo, Sergio Castro; el director Provincial de Islas, Leonardo Gobetti; el titular del Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI), el jefe de Prefectura zona delta, Marcelo Muñoz; el director general de Defensa Civil, Patricio Lavernicocca; presidentes de clubes de remo de Tigre, organizaciones sindicales y demás autoridades municipales.