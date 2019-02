Todos los polideportivos de San Fernando participaron de la primera “Carrera Sucia”

A la actividad, que une deporte con diversión, concurrieron más de 350 personas a partir de 18 años representando a los 10 Polis municipales, divididos en grupos. Los participantes debieron vencer una serie de obstáculos entre agua, barro y tierra.

En las instalaciones del Polideportivo N°2, se realizó una divertida “Carrera Sucia”, que consistió en vencer una serie de obstáculos de agua, barro y tierra, con gran esfuerzo de los participantes de todos los Polis de San Fernando.

La Directora del Poli 2, Cintia Tacón, agregó: “Esta es la primera convocatoria que hacemos de la ‘Carrera Sucia'; esperamos que la gente se enganche y podamos repetirlo. Es verano, el clima acompaña; previamente fueron a la pileta, se mojaron y salieron a correr por el barro; lo importante es que la gente se divierta, no importa su edad; hay gente que concurre a Aquagym y otras actividades para adultos, como Functional”.



Darío Gomes Da Costa, Regente del Poli Nº2, explicó: “Estamos haciendo una carrera participativa, no competitiva y por eso no hay ganadores. Se realiza en equipo, y la idea es cruzar obstáculos, entre ellos agua, barro y tierra. Nos muestra acá, entre otras cosas, el trabajo en equipo. Es muy parecido a una carrera de obstáculos para entrenamiento militar”.



Destacó que fueron invitados los 10 Polideportivos con alrededor de 250 personas a partir de los 18 años divididas en equipos, y también equipos mixtos de varios ‘Polis'.



“Esta es la primera prueba de este tipo de competencia, hemos hecho otros eventos, pero gustó en el Municipio y lo repetiremos, por la aceptación de la gente”, finalizó Gomes Da Costa.



En cuanto a los deportistas, Irma, del Poli 9, dijo: “Es la primera vez en mi vida; es muy bueno, más para la salud. A mis 49 años, me siento en estado. La verdad que es una experiencia muy linda, que siga así y no se corte nunca”.

Marcela, del Poli 10, agregó: “Fue muy divertida, me encantó, la pasé genial. Me dio un poquito de asco al principio, pero fue relindo. De nuestro Poli vino un grupo grande, me sorprendió”.



Y Lucas, del Poli 9, concluyó: “La verdad que fue una experiencia muy buena, la parte de pileta fue agotadora, hicimos 50 metros estilo libre, y después salimos a correr al campo, más o menos 500 metros, y entre 70 y 80 metros de pista de obstáculos. Pasamos por barro, hicimos trepada y reptada, pero dentro de lo que trabajamos en las clases”.



La nota simpática fue –en coincidencia con el Día de San Valentín- que Gustavo, que hace Functional en el Poli 10, le pidió en público casamiento a su compañera Mariel, que aceptó.