El Massismo pide tratar la reforma del Código Penal

Con una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, los diputados nacionales y los equipos técnicos del Frente Renovador plantearon la necesidad de modificar las leyes penales, para adecuarlas a las problemáticas actuales en materia de inseguridad. Es un reclamo que Sergio Massa viene solicitando desde el 2013, cuando presentó el “Código Justo”.

La diputada nacional y jefa del Bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, el legislador provincial Ramiro Gutiérrez, el especialista en Seguridad del Massismo, Diego Gorgal y el diputado nacional Alejandro Grandinetti, junto a legisladores nacionales y miembros del equipo de seguridad del espacio que lidera Sergio Massa, brindaron una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para plantear la necesidad de adecuar el Código Penal a las exigencias y las problemáticas que se viven en la actualidad.



Al respecto, en declaraciones radiales Sergio Massa expresó: “Estamos planteando definiciones muy claras en temas que el Gobierno nacional viene ignorando desde hace 3 años y que requieren una solución ya. No se puede seguir jugando a títulos en los diarios que después terminan en la nada y terminan dañando la credibilidad de las instituciones de la Argentina, en este caso el Congreso”.



“El Gobierno no tiene una sola idea para resolver el problema de los argentinos y no tiene ni un solo éxito para mostrar. Fracasó en la lucha contra la inseguridad. Hoy la gente vive peor y con más miedo que hace dos o cuatro años, mientras tanto el código Penal sigue esperando y el régimen penal juvenil es solamente una discusión en los diarios”, añadió Massa.



Por su parte, Graciela Camaño sostuvo: “Nosotros vamos a trabajar este año intensamente para que estas leyes vean la luz y los ciudadanos cuenten con un código penal que realmente los proteja, que no solo haga apología de la defensa del victimario, sino que fundamentalmente contemple a la víctima. Necesitamos hacer la reforma correspondiente a la ley a los efectos de que tengamos un sistema acusatorio con fiscales preparados”, indicó.



Y añadió: “Son propuestas del Frente Renovador, de Sergio Massa como diputado nacional, en las cuales vamos a insistir. Nosotros vamos a trabajar para que el Congreso funcione. Y vamos a exigir al gobierno tratar el código penal juvenil porque estamos atrasados 100 años en la materia. Hemos traído al Congreso una serie de normas que lamentablemente no están en agenda, por la falta de vocación y voluntad política de un Gobierno que está a punto de terminar su mandato y que sigue haciendo anuncios publicitarios de temas tan importantes como es la Seguridad. Queremos que salga el Código que presentó Sergio Massa en 2015”, concluyó Camaño.



En 2013, Sergio Massa y el Frente Renovador presentaron el “Código Justo”, un proyecto de modificación y actualización del Código Penal, el cual contempla cadena perpetua para narcotraficantes y violadores, tipificación e imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, cumplimiento efectivo de las condenas (eliminar beneficios y/o disminución de penas), Ley de Extinción de Dominio y respaldo del Estado a las víctimas.



Participaron en la conferencia de prensa, los diputados nacionales Raúl Pérez, Alejandro Grandinetti, Marco Lavagna, José Ignacio De Mendiguren, Carlos Selva, Carla Pitiot, Cecilia Moreau, Vanesa Massetani, Alejandro Snopek, Mirta Tundis, Marcela Passo, Rosa Muñoz, Mariana Morales y Marcela Passo, entre otros.