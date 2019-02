Tigre dio un paso enorme en su lucha por mantener la categoría

Tigre venció 2 a 0 a Central, con un gran primer tiempo, en un encuentro jugado esta tarde en el Gigante de Arroyito por la 19° fecha de la Superliga de Primera División de fútbol y dio un paso enorme en su lucha por salvarse del descenso.



Los goles del "Matador" fueron convertidos por Federico González, a los diez minutos del primer tiempo, y por Lucas Janson, a los 38 de la misma etapa.



Central jugó uno de sus peores primeros tiempos del campeonato, al extremo que pateó dos veces al arco y, en contrapartida, fue un equipo largo, con enormes espacios vacíos en el medio, que corrió poco y se expuso a las réplicas de Tigre cada vez que perdía la pelota, especialmente el uruguayo Washington Camacho, que pasó de ser una de las figuras del complemento con River a otro jugador, literalmente, hoy, en la tórrida tarde del Gigante de Arroyito.



Seguramente el enorme desgaste físico hecho el jueves a la noche, en el intenso empate con River, le pasó factura esta tarde a más de un jugador de Central, que había comenzado mejor. A los 4 minutos Ortigoza tocó con Camacho por derecha y este habilitó a Zampedri, quien remató solo y la pelota pasó rozando el poste izquierdo.



Y Tigre fue la antítesis porque comenzó a jugar muy contenido hasta que a los 10 Walter Montillo desairó con demasiada facilidad a Rinaudo por la izquierda y le metió un pase bárbaro, de tres dedos, a Federico González, quien le pegó igual, de derecha y con la cara externa del botín para que la pelota pase entre las piernas de Barbieri y se clave abajo, en el segundo palo de Ledesma.



Central se equivocaba seguido con la pelota, como a los 14 cuando Camacho cometió dos malas entregas seguidas y regaló otra réplica, o a los 26, cuando Caruzzo la perdió en ataque y en el contraataque Federico González cruzó un derechazo que pasó muy cerca del poste izquierdo.



Y como las malas suelen venir acompañadas, a los 38 se equivocó el arquero Ledesma, quien había sido la figura de su equipo contra River, cuando salió a buscar muy lejos a Montillo ante un centro pasado de Niz y el nuevo centro del enganche encontró solo a Janson para empujarla al segundo, ante varios defensores que lo miraban.



Central mejoró en el complemento con los ingresos del colombiano Duvan Vergara, por la izquierda, de Maximiliano Lovera y de Germán Herrera, pero sus llegadas no alcanzaron para acercarse en el marcador.



Su llegada más clara fue un violento derechazo del "Chaqueño" Herrera, que pegó en el travesaño y volvió al campo, con el arquero vencido, a los 34.



Claro que Tigre también tuvo un disparo de emboquillada de Montillo -la figura de la cancha- en el travesaño y así se erigió en un justo ganador por su gran primer tiempo.



Síntesis



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Nahuel Molina; Washington Camacho o Leonardo Gil, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza y Agustín Allione; Claudio Riaño y Fernando Zampedri. DT: Edgardo Bauza.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Alexis Niz, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi y Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Sebastián Prediger; Lucas Janson, Walter Montillo y Nicolás Colazo; Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Goles en el primer tiempo: 10m. Federico González (T) y 38n. Lucas Janson (T).



Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Maximiliano Lovera por Camacho (C) y Duvan Vergara por Allione (C); 16' Germán Herrera por Riaño (C); 14' Juan Cavallaro por Collazo (T); 21' Jorge Ortiz por Janson (T) y 34' Hugo Silveira por González (T).

Amonestados: Camacho, Herrera y Barbieri (C) y Menossi (T).



Estadio: Gigante de Arroyito.



Arbitro: Hernán Mastrángelo.