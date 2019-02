Juan Andreotti recorrió las obras de renovación integral del Jardín 913

Este Jardín del Municipio es uno de los 18 establecimientos educativos que San Fernando está haciendo totalmente a nuevo. La obra incluye la construcción de dos nuevas aulas a raíz de una necesidad de aumentar su matrícula.

El Municipio lleva adelante un ‘Plan de Ayuda a Escuelas Provinciales' para asistir a colegios primarios, secundarios y jardines de infantes con necesidades de infraestructura, destinándose una importante inversión anual solventada con fondos municipales. Su objetivo es tener establecimientos educativos dignos para los niños y jóvenes sanfernandinos. Uno de esos es el Jardín de Infantes N° 913, ubicado en José Ingenieros al 2200, Virreyes.



El Diputado Provincial Juan Andreotti supervisó la obra junto a la Directora General de Mantenimiento y Obras Municipales, Isabel Dumas; el Director de Compras y Contrataciones del Municipio, Lucas Marcasoli; y miembros del Consejo Escolar. Al respecto, el legislador expresó: “Este Jardín es uno de los cuatro que el Municipio está haciendo totalmente a nuevo. Es una puesta en valor muy importante; en estos jardines se van a realizar cinco aulas por la demanda en la matrícula que tiene cada uno de ellos. Esto está enmarcado dentro del programa del Municipio de San Fernando de Ayuda a Escuelas Provinciales, sabiendo la necesidad de invertir en la infraestructura de nuestras escuelas”.



Y detalló: “Son 18 establecimientos educativos que se van a reformar, como la Escuela N° 9 que es muy importante, la 6 y la 21, cada una con sus secundarias. También intervenimos en la Escuela N° 31 de Islas, entre otros establecimientos. Esta inversión que hace el pueblo de San Fernando, es un esfuerzo para estar orgulloso, porque desde el Municipio, su dinero se invierte en las escuelas públicas, pese a que no es una responsabilidad directa, sino de la Provincia”.



Y el Consejero Escolar Matías del Federico explicó: “En la ciudad existe una demanda de los padres de los chicos que salen de los Jardines Maternales Municipales, porque sentían que los jardines provinciales no cumplían con los mismos requisitos, por no estar en buenas condiciones. Entonces el Municipio decidió invertir en los Jardines públicos y este año fuertemente en cuatro jardines, como el 913 en el que estamos ahora. La idea es ampliar aulas y que haya más posibilidades de matrícula para los chicos que egresan”.



“Creemos que la única forma de brindar igualdad de oportunidades y que tengamos un mejor país en el futuro, es invirtiendo en educación. Lo venimos demostrando los últimos años, y éste no es la excepción; vamos a invertir más de 100 millones de pesos”, concluyó Juan Andreotti.