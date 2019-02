Cada vez más turistas se interesan en lugares emblemáticos de San Isidro

Unos 30 mil visitantes al mes eligen un paseo por el distrito para conocer su historia, museos, centros comerciales, polos gastronómicos y culturales, su arquitectura y naturaleza.

Lucía Domínguez, de la Oficina de Turismo del Municipio, contó: “Durante el verano nos encontramos con más turistas extranjeros de Brasil y Europa por la afluencia de los cruceros que les permite realizar una parada en el Puerto de Buenos Aires y elegir este tipo de excursiones”.



Y agregó: “Los puntos de mayor interés son el caso histórico, principalmente La Catedral y museos como la Quinta de los Ombúes o el museo Pueyrredón. También Villa Ocampo, centro gastronómico, y los parques públicos como la reserva ecológica de Ribera Norte”.



En ese sentido, San Isidro trabaja en conjunto con las áreas de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires para invitar a los a turistas que se alojan en Capital Federal u otros distritos del conurbano a conocer la costa sanisidrense, generando un sendero sustentable y unificando la información de las distintas reservas ecológicas .



Luego de ver La Catedral por primera vez, Jorge Suarez, de Santiago de Chile, expresó: “Realmente muy bonito este lugar, lo que más me impresiona es la Catedral por su arquitectura y altura”. A su lado, Julio Torres de Valparaiso, acotó: “Es imponente. Recomiendo conocer San Isidro”.



De San Pablo, Brasil, Joao Estevez, señaló: “En mi país no tenemos una iglesia tan asombrosa como esta. En la misma línea, Ricardo Goes, de Arrefices (Brasil) destacó la arquitectura europea de la iglesia y elogío la limpieza de la ciudad.