15/02/2019 - 14:45 | Actualidad / Gisela Berger no se presentó a declarar en la causa por administración fraudulenta contra el ex gobernador Scioli Herramientas: Compartir: ver más imágenes La modelo Gisela Berger no concurrió hoy a los tribunales de la ciudad de La Plata donde fuera citada por el fiscal Alvaro Garganta a raíz de la causa en la que se investiga a su ex pareja, el ex gobernador Daniel Scioli, por irregularidades en la función pública.

Poco después de las 10:00 de la mañana los representantes legales de Berger presentaron un escrito donde la modelo se excusa de presentarse alegando cuestiones personales.



La semana pasada la modelo había publicado un mensaje en las redes sociales en el que cuestionaba los viajes al exterior de Scioli por cuestiones de salud.



"Daniel Scioli dice que va por el brazo mientras la gente se muere de hambre. Miente, vacaciones de Courcevel Francia. Dónde está la plata del país?", expresaba Berger en un twitt.



Con anterioridad la modelo había denunciado amenazas por parte del entorno de Scioli aunque no pudo detallar el tenor de las intimidaciones y destacó "he sufrido un montón con él (Scioli), no quiero pasarla más mal, hasta acá llegue".



A raíz de las publicaciones en redes sociales realizadas por Berger, el titular de la UFI 11 Alvaro Garganta, la había citado para hoy a las 10:00 de la mañana para declarar en la causa que fuera iniciada por la diputada Elisa Carrió contra Daniel Scioli.



Ayer, la jueza de garantías de La Plata Marcela Garmendia había rechazado un planteo de nulidad presentado por la defensa del ex gobernador que pretendía impedir la declaración de Berger, ex pareja de Scioli.