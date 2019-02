Horóscopo correspondiente al jueves 14 de febrero de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Se aclara una situación que era confusa con un allegado suyo. Las sensaciones de discordia con esa persona cederían si usted dejara de pensar tanto en ella, entendamos que cada uno es como puede. Sugerencia: no obsesionarnos con nada.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Su capacidad analítica lo ayudará a resolver un problema que necesita de lucidez mental. Una conquista en el plano afectivo lo hará sentirse más que bien. Satisfacción. Sugerencia: sentirnos bien con lo que hacemos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se sentirá atraido por alguien que conocerá en una reunión. Las palabras a veces exceden lo que uno puede sentir de todas maneras debemos aprender a decir. Sugerencia: buscar la felicidad.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO )- Comienzo de una actividad que le resultará más que entretenida. Podrá distenderse de sus tensiones diarias y además conocer gente nueva. Llamado de alguien del pasado. Sugerencia: no volver a sufrir por decisión propia.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se darán cuenta quienes lo conocen que algo le ocurre con las cosas del corazón. A veces no podemos negar lo que nos pasa y eso no es malo. Ingresa a su vida alguien nuevo. Sugerencia: abrir la puerta aunque no queramos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Recupera algo que daba por perdido. La realidad de lo que siente se refleja en su modo de actuar frente a esa persona que le interesa. Lo llaman para un trabajo nuevo. Sugerencia: la atracción es algo positivo.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Libera de usted algo que lo atormentaba. No se inquiete si comienza a sentir ganas de realizar cosas nuevas, por el contrario trate de hacerlas. Sugerencia: Sepamos que la vida todo el tiempo nos da señales para que podamos sentirnos realizados.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La tenacidad que ponga para resolver un problema de su trabajo le dará el resultado final. La buena voluntad se refleja en nuestros actos, trate de no discutir por cosas banales. Sugerencia: hacer las cosas simples.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- No sienta que está desprotegido por las personas que lo quieren, que no estén de acuerdo no quiere decir que no lo amen. Se fortifica su relación laboral. Tranquilidad. Sugerencia: aceptar lo que nos dicen quienes nos quieren bien.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- La clave de su problema afectivo la tiene usted en sus manos. No desista ir a ese encuentro podría sorprenderse por lo bien que se sentiría. Llamado que tiene que ver con su trabajo positivo. Sugerencia: permitirnos vivir las oportunidades.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- La perspectiva laboral se acrecienta a su favor, ponga lo que sabe para ver los resultados de lo que busca. Una amistad nueva le hará sentir que estaba necesitando alguien así en su vida. Sugerencia: sumar gente a nuestra vida afectiva.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La búsqueda interna suya es cada vez más intensa, trate de orientar su elección hacia alguna disciplina que le haga bien espiritualmente. La relación de pareja que espera mantener con esa persona no sería fácil. Sugerencia: saber elegir.