Comenzó en Tigre el Mercado de Productores de la Economía Popular

La propuesta municipal se realizó en la Plaza Daniel María Cazón del centro de la ciudad durante el fin de semana. Junto a La Bioferia, brindó al público opciones gastronómicas saludables y diseños sustentables.

Con el objetivo de estimular a emprendedores locales, el Municipio de Tigre dio comienzo al Mercado de Productores de la Economía Popular. El primer encuentro se realizó el fin de semana en la Plaza Daniel María Cazón del centro de la ciudad. Allí, vecinos y visitantes se acercaron para conocer la propuesta, integrada por gastronomía saludable, vegana y raw; conservas y dulces; panadería y repostería; alimentos orgánicos, diseño sustentables; indumentaria y más.



"Es muy importante poder brindarles un lugar a emprendedores locales en un entorno turístico como el que tenemos y que lo que venden pueda ayudarlos a fortalecer el desarrollo local. Muchos productores se están incorporando a un registro que estamos armando para que cada uno esté reconocido, como propuesta del intendente Julio Zamora para apoyar su actividad”, expresó el titular de la Agencia de Promoción del Hábitat y la Economía Popular, Federico Ugo.



La actividad realizada en conjunto entre la Dirección de la Economía Popular del distrito y organizadores de La Bioferia, tiene como objetivo estimular al artesano y emprendedor local a través de la puesta en marcha de su proyecto y ofreciendo al público sus productos. Se repetirá los días sábado 16 y domingo 17 en la Plaza Las Américas, Av. Italia y Solís, Tigre centro, entre las 10 y las 20hs.



"Siempre me gustaron las plantas, así que aprendí y me formé en esto. El municipio me dio la posibilidad de poder tener mi stand y estoy muy agradecida. Tengo muchos hijos y se me dificulta trabajar", comentó Clarisa, vecina de Islas. En tanto, María Fernanda de Troncos del Talar, dijo: "Estamos muy contentos por ser parte de esta idea. Esperamos que esto se prolongue en el tiempo porque realmente sirve y nos ayuda mucho en un situación difícil”.



Estuvieron también presentes durante la jornada: el director general de Economía Popular, Fabricio Cerdan; y el director coordinador del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), Oscar Hurtado