Volvé a la Escuela llegó a más de 8.000 casas de San Martín

Cientos de voluntarios, junto a las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Social, recorrieron 14 barrios de la ciudad convocando a jóvenes y adultos que no terminaron sus estudios. En la octava edición del Programa Volvé a la Escuela, cientos de voluntarios, promotores y trabajadores municipales recorrieron distintos barrios de San Martín para convocar a jóvenes y adultos a finalizar sus estudios primarios o secundarios.



En ese sentido, junto a las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Social, en una semana visitaron más de 8.000 casas de Barrio Uta, Costa Esperanza, Barrio Libertador, Costa del Lago, 8 de Mayo, Barrio Sarmiento, Cooperativa Billinghurst, Nuestra Señora del Rosario, La Rana, Loyola, Billinghurst, Villa Bonich, Independencia y Los Eucaliptus.



En cada hogar se llevó a cabo una encuesta socio-sanitaria de los integrantes de la vivienda, con el objetivo de relevar personas con discapacidad y adultos mayores, mujeres embarazadas sin controles periódicos, asistencia al sistema educativo de niños y jóvenes, acceso a controles de salud y personas con diabetes, vecinos sin DNI, entre otros temas.



Además, en cada jornada estuvo disponible el Hospital Móvil y el Hospital Veterinario Móvil para que los vecinos y mascotas accedan a los servicios de salud.



Los datos obtenidos fueron sistematizados por las áreas y el Municipio se contactará con las familias para brindarles propuestas concretas a los requerimientos y problemáticas detectados.



Asimismo, durante esta semana se realizará una segunda reunión en cada barrio con las personas que se inscribieron para retomar la escuela.



El Programa Volvé a la Escuela se lleva a cabo a partir del trabajo colectivo con las escuelas, las familias y las organizaciones e instituciones sociales, para que los vecinos que no completaron sus estudios tengan la oportunidad de hacerlo y planificar un futuro con más oportunidades.



Una vez inscriptos, los promotores educativos realizan un acompañamiento y seguimiento individualizado, y desarrollan un vínculo cotidiano con los jóvenes y sus familias, ofreciéndoles no sólo apoyo escolar, sino también propuestas recreativas, deportivas y culturales del Municipio.



A través de este programa, 5.670 jóvenes y adultos de San Martín ya terminaron sus estudios desde 2012.