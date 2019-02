Tigre empató con Banfield en un partido lleno de goles

Si bien poco le sirve en su búsqueda de permanencia, Tigre, último en la tabla de promedios, protagonizó hoy uno de los partidos más locos de los últimos tiempos al igualar 4 a 4 frente a Banfield, en el inicio de la decimoctava fecha de la Superliga.



Agustín Fontana y un penal de Jesús Dátolo, a los 8 y 22 minutos del primer tiempo, adelantaron al "Taladro", dirigido por Hernán Crespo, y que aprovechó cada situación que le concedió la defensa local.



Pero en una notable reacción, los de Mariano Echeverría remontaron la historia por intermedio de Federico González, Walter Montillo y un penal de Lucas Janson, a los 29, 34 y 40 minutos todo en la primera etapa.



Y cuando parecía que Tigre se iba arriba al descanso, Gerardo Alcoba le cometió un insólito penal a Juan Álvarez y Dátolo volvió a cambiar por gol, para darle la igualdad a la visita por 3-3.



Por si eso fuera poco, en los primeros dos minutos del complemento, otra vez Fontana apareció con una gran pirueta para darle la ventaja a Banfield y apenas repuso desde el medio, Tigre lo igualó por intermedio de una definición bárbara de González.



Pese a que el "Matador" se quedó con diez por la expulsión de Ignacio Canuto, a veinte minutos del final, casi lo gana con un tiro de Walter Montillo al palo, mientras que el "Taladro" tuvo un cabezazo de Lenis al travesaño.



La igualdad no le sirve a Tigre en su búsqueda de quedarse en Primera División, por lo que sigue último en la tabla de promedios.



Fue un partido de locos por la cantidad de goles y situaciones que hubo, desde el primer tanto de Banfield hasta el 4-4 final.



Se abrió a los ocho minutos, con una volea a distancia de Cecchini, un rebote largo de Marinelli que capturó Álvarez - apenas adelantado- para darle de primera y, pese al desvío del arquero, Fontana apareció en el segundo palo para empujar.



Banfield era más por su vocación ofensiva y la cantidad de jugadores que involucraba, y así generó la corrida de Lenis, con un pase al vacío, que le ganó a Marinelli en el punteo de la pelota para generar el cobro de Darío Herrera.



El capitán Dátolo, uno de los pocos experimentados en el plantel de Crespo, cambió por gol para ampliar la ventaja que estaba bien por lo ocurrido en el trámite.



Crespo le pidió cabeza a sus jugadores, pero apenas regresaron tras el parate para hidratarse por el calor, un mal rechazo le dejó el balón a Fede González que gambeteó y metió un zurdazo cruzado bárbaro para el descuento, en el primer remate al arco de Tigre en el encuentro.



Y enseguida, a la salida de un lateral, Montillo recibió dentro del área, se movió a pura técnica y batió la resistencia de Arboleda.



Por si fuera poco, Herrera vio un agarrón de camiseta sobre Colazo dentro del área y, diez minutos después del descuento inicial, Tigre pudo torcer el resultado con el penal convertido por Janson, que no había aparecido hasta ese momento.



Tigre cambió insultos y enojos por júbilo y aplausos con apenas diez minutos de distancia, e ilusionaba con poder dar batalla por la permanencia a partir de ese triunfo parcial.



Sin embargo, un infantil penal de Alcoba sobre Álvarez, cuando estaba de espaldas y saliendo del área, le dio otra vez la chance a Dátolo, que no desperdició y puso el 3-3 con el que se fueron al descanso.



La lógica indicaba que el entretiempo iba a servir para bajar la espuma después de una etapa inicial repleta de errores, pero había más emociones guardadas.



A los 45 segundos, Sporle desbordó por izquierda y metió un centro pasado, que bajó Álvarez para Fontana, quien con una pirueta bárbara colocó el 4-3 para la visita.



Éste partido insólito tenía más sorpresas guardadas: apenas sacó del medio, González tiró una doble pared hacia delante y, ante la salida de Arboleda, la "pinchó" con una soberbia categoría para otro empate en el marcador.



El propio González pudo haber puesto el quinto tanto para Tigre luego de ser habilitado por un rival, pero en el cara a cara con el arquero banfileño no le entró bien a la pelota.



Una jugada similar casi le deja el gol a Banfield, cuando Prediger tiró un pase largo hacia atrás, pero Canuto lo "bajó" a Julián Carranza en el borde del área y vio la roja.



Si antes no había mediocampo por los constantes ataques de área a área, con un hombre más, Banfield se sintió más obligado y Tigre tampoco quiso conformarse con el empate.



Los dos tuvieron chances para ganarlo en el tramo final: Tigre, con un remate de Montillo que rebotó en el camino y pegó en el palo cuando se le metía a Arboleda; y Banfield con un cabezazo de Lenis al travesaño.



Síntesis:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Ezequiel Rodríguez, Nicolás Colazo, Walter Montillo; Federico González y Lucas Janson. DT: Mariano Echeverría.



Banfield: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Rodrigo Tapia, Jorge Rodríguez, Adrián Sporle; Emanuel Cecchini, Martín Payero, Jesús Dátolo, Juan Pablo Álvarez; Reinaldo Lenis y Agustín Fontana. DT: Hernán Crespo.



Goles en el primer tiempo: 8m Fontana (B), 22m y 46m Dátolo (B) -ambos de penal-, 29m González (T), 34m Montillo (T) y 40m Janson (T) -de penal-.



Goles en el segundo tiempo: 45seg Fontana (B) y 2m González (T).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Sebastián Prediger por Rodríguez (T); 13m Diego Morales por Janson (T); 17m Adrián Calello por Payero (B); 22m Julián Carranza por Fontana (B); 26m Hugo Silveira por Rodríguez (T); y 39m Agustín Urzi por Sporle (B).



Incidencia en el segundo tiempo: 23m expulsado Canuto (T), por interrumpir una opción manifiesta de gol.



Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).



Árbitro: Darío Herrera.