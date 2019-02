08/02/2019 - 20:56 | Economia / Rechazo de CAME al aumento en las tasas de interés a contribuyentes morosos Herramientas: Compartir: El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, consideró hoy "equivocada y desafortunada" la decisión del Gobierno de subir los intereses a los contribuyentes morosos y afirmó que la medida "va a terminar colapsando a las pymes". El dirigente empresario salió a cuestionar la decisión del Ministerio de Hacienda de elevar a partir del 1º de marzo las tasas de interés para refinanciar el pago de impuestos.



"No va a colaborar absolutamente en nada con las pymes y si bien es cierto que la AFIP no cobra las tasas de un banco, las empresas están haciendo un esfuerzo descomunal en el interior del país para poder cumplir", señaló Diaz Beltrán en declaraciones a NA.



Asimismo, agregó que "una tasa de este tipo termina de colapsar a las pymes" y consideró que la situación se agrava "por los altísimos intereses que aplican los bancos".



El dirigente señaló que la medida "no contribuye a fortalecer a las pymes" y advirtió que el sector viene "de muchos meses de caída de actividad y las consecuencia serán muy malas".



Díaz Beltrán explicó que "las empresas no tienen caja debido a la crisis y la falta de crédito y no es que quieran atrasarse en el pago de impuestos, es por culpa de la situación que va a ser cada vez más frecuente, por la crisis".



El titular de la CAME afirmó que el encarecimiento de los planes de pago estimulan "la informalidad" y añadió que "entre las tasas usurarias de los bancos y el aumento de los punitorios de la AFIP arrastran a las pymes a situaciones muy complejas".