Galmarini, desgarrado, será baja en Tigre que iría con varios cambios ante

El lateral derecho Martín Galmarini, quien se desgarró en el entrenamiento de la víspera, será baja en Tigre por 21 días, por lo que no estará ante Banfield este viernes a las 19, en el partido a jugarse en el estadio José Dellagiovanna por la 18va. fecha de la Superliga. Confirmada la lesión del "Pato" Galmarini surgió como su reemplazante, el ex Vélez y Quilmes, Matías Pérez Acuña, aunque el técnico Mariano Echeverría ensayaría otros cambios después de la derrota con Gimnasia, en La Plata (1-3).



Incluso, de local ante el "Taladro", el equipo de Victoria deberá afrontar la fuerte presión que se espera de los simpatizantes muy contrariados por la campaña del equipo y, en especial, con la tarea del entrenador.

Otro cambio a introducir por Echeverría sería el del arquero ya que -por bajo desempeño -perderá la titularidad Gastón Guruceaga para ingresar Gonzalo Marinelli.



De todos modos, el DT definirá la formación en el último entrenamiento de mañana en el Country Mapuche, de Pilar.

La probable formación sería con Marinelli; Matías Pérez Acuña, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi y Lucas Rodríguez; Sebastián Prediger y Ezequiel Rodríguez; Lucas Janson, Walter Montillo y Nicolás Colazo; Federico González.



Además de estos jugadores se concentrarán Guruceaga, Gerardo Alcoba, Diego Sosa, Lucas Menossi, Diego Morales, Carlos Luna, Hugo Silveira y Juan Cavallaro.



Por último, el delantero uruguayo Diego "Viruta" Vera, de 34 años, que se está entrenando con los juveniles en el predio de Benavídez, está en tratos con América, de Cali, y el Deportivo Cali para continuar su carrera en Colombia, a raíz que no es tenido en cuenta.