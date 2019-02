07/02/2019 - 17:44 | Política / Vicente López Jorge Macri se diferenció de Aranguren al asegurar que “la energía hoy es esencial para la vida” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Vicente López, Jorge Macri, criticó al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber dicho que la energía "no es un derecho humano", al aseverar por el contrario que "la energía es imprescindible para vivir" y que resulta imperativo garantizar que sea "accesible para todos". El intendente de Vicente López, Jorge Macri, criticó al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber dicho que la energía "no es un derecho humano", al aseverar por el contrario que "la energía es imprescindible para vivir" y que resulta imperativo garantizar que sea "accesible para todos".



Advertido de que su opinión lo aproximaba al peronista Felipe Solá, que ayer protagonizó un contrapunto picante con Aranguren, el primo del Presidente se excusó de profundizar en el asunto, y manifestó que "no es momento para sacar esa discusión".



En diálogo con Radio 10, Macri fue elocuente: "No comparto los dichos de Aranguren. Las empresas deben garantizar el servicio, porque la energía hoy es esencial para la vida. En una sociedad como la actual, en la que la energía es imprescindible para vivir, necesitamos garantizar que haya energía y que sea accesible para todos".



"Como el Presidente se hace el distraído con estos temas te invito a que debatamos nosotros acerca de si la energía es una mercancía o un derecho humano. Poné día, hora y canal. O por Twitter. Como vos quieras. Podés traerlo a (su sucesor, Javier) Iguacel también", había tuiteado Solá.



Con el mensaje, respondía a las críticas que Aranguren le hizo ese día en una entrevista realizada por La Nación TV y que el ex gobernador bonaerense adjuntó al tuit.



"Ayer (por el martes) un candidato a presidente (por Solá) dijo que la energía es un derecho humano. No estoy de acuerdo", dijo ayer el ex ministro de Energía durante la entrevista.



"A veces a los argentinos nos gusta la frase 'mentime que me gusta'. Hemos vivido con una realidad de que el servicio energético es gratuito", agregó Aranguren.



La frase del ex presidente de Shell al ya lanzado candidato a presidente de Red x Argentina no pasó inadvertida, y Solá le respondió en un segundo tuit: "Prometo no mencionar esto", escribió, adjuntando el recorte de una nota que el diario La Nación le hizo a Aranguren el 2 de octubre de 2015 con el título "Aranguren: si gana Macri la luz será gratis para hogares pobres. El ex presidente de Shell sostuvo que se beneficiarían 2 millones de familias".(Télam) Volver