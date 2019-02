Martín Báez se presentó en Comodoro Py y quedó detenido

Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, quedó detenido esta mañana en los Tribunales Federales de Comodoro Py, por pedido del fiscal de juicio Abel Córdoba.

Ayer, el fiscal Córdoba había solicitado la detención del hijo del dueño de Austral Construcciones por violar un embargo e inhibición judicial en el marco de la causa y fugar cinco millones y medio de dólares de cuentas en el exterior.



El Tribunal Oral Federal Nº 4, a cargo de la causa, consideró que puede peligrar "el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos" en caso de que el imputado continúe en libertad.



"Por ello, permite inferir la capacidad de Martín Antonio Báez de abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y así poder transferir y/u operar con fondos que podrían resultar el provecho del delito que se investiga y del que se desconoce su destino, sin la necesidad de cruzar las fronteras de nuestro país", agregaron los jueces.



Además, señalaron que "queda claro que las medidas cautelares adoptadas a su respecto no resultaron suficientes para contener el riesgo procesal que este escenario implica" ya que "se han efectuado movimientos de las cuentas" del hijo del empresario "que datan desde el año 2015 hasta el segundo semestre del año 2018".



Al reanudarse el juicio ayer en los tribunales de Comodoro Py por la "ruta del dinero k", el Tribunal advirtió que no estaba presente Martín Báez quien debía estar pues así se había comprometido al ser autorizado a viajar a Santa Cruz en diciembre con motivo de las fiestas, y a raíz que él tiene una restricción a permanecer en el ámbito de la Capital Federal.



Los jueces le dieron un plazo a Martín Báez a presentarse durante la audiencia pero como uno de sus abogados hicieron saber que tenía pasaje de regreso a Buenos Aires hoy a la madrugada y que se había quedado en Río Gallegos por un problema de uno de sus hijos, el Tribunal le prorrogó ese plazo hasta hoy a las 8 de la mañana.



"Consideramos que los argumentos dados no resultarían suficientes para justificar el incumplimiento advertido", según los jueces respecto a la ausencia de ayer de Baéz en el juicio, por lo cual presumieron que podía existir peligro de fuga.



Además, calificaron de "endeble" sus argumentos del por qué no regresó a Buenos Aires ayer tal cual se había comprometido.



No obstante lo ocurrido ayer, los jueces también coincidieron con el pedido fiscal de Abel Cordoba sobre la detención de Báez por haber burlado la inhibición judicial y sustraer de cuentas en el exterior más de cinco millones de dólares en cuentas de las cuales él era beneficiario.



"La prueba documental incorporada permite reconstruir las decisiones recientes que tomó el acusado en el plano societario y financiero que permanece oculto, lo cual da cuenta de la insuficiencia de las medidas cautelares de carácter patrimonial oportunamente impuestas para impedir que el imputado atente contra los fines del proceso", evaluaron los magistrados.



"El encarcelamiento preventivo es admitido bajo estrictas condiciones de excepción y provisionalidad, en tanto la finalidad que se persigue con su aplicación no puede ser otra más que evitar la producción de los graves peligros que puedan acechar a la realización del juicio y a la aplicación de la ley, lo que podría frustrar los fines del proceso", señalaron.



En ese sentido, refirieron que "a partir del mes de abril de 2016 Martín Báez se encontraba procesado con embargo dictado a su respecto, congelamiento de cuentas bancarias y demás medidas cautelares adoptadas, el nombrado continuó realizando actos ocultos que permitieron la circulación de flujos millonarios de dinero burlando de ese modo las medidas adoptadas hasta la fecha".



De esta manera, ahora Martín Báez y su padre Lázaro seguirán detenidos durante el juicio que se está llevando a cabo por la "ruta del dinero K".