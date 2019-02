El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes a iniciar las paritarias 2019 la semana próxima

El gobierno de María Eugenia Vidal convocó hoy a los gremios de docentes bonaerenses a iniciar las negociaciones salariales el miércoles próximo y los sindicatos adelantaron que exigirán primero una compensación del 18% por lo perdido en 2018.

Luego de los reiterados reclamos de los dirigentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluyeron una visita al Ministerio de Trabajo y el envío de una carta documento, la administración provincial decidió comenzar las negociaciones.



Las partes volverán a verse las caras después de un 2018 en el que no alcanzaron un acuerdo y la provincia ajustó los salarios de hecho, muy por debajo de la inflación.



A fines de noviembre pasado se produjo la última reunión, en la que el Gobierno ofreció elevar al 32% el ajuste salarial anual, dos puntos por encima de la última propuesta, y un bono de $7.000 por única vez.

Este primer encuentro del 2019, cuyo inicio del ciclo lectivo está previsto para el 6 de marzo, será el miércoles a las 17:30 en el ministerio de Economía bonaerense, que encabeza Hernán Lacunza.



"En esta primera reunión paritaria vamos a pedir la recuperación del poder adquisitivo perdido en 2018 más la inflación prevista para 2019, con cláusula gatillo", afirmó Roberto Baradel, secretario general del gremio de SUTEBA.

En su cuenta de Twitter, el dirigente aseveró: "Si la gobernadora Vidal cumpliera con su palabra, no debería haber inconvenientes en llegar a un acuerdo".



"La gobernadora se equivocó. Está usando el aparato del Estado en clave partidaria. Tenemos videos de docentes y papás que quisieron participar de las mesas educativas y no los dejaron porque no son de Cambiemos", indicó el dirigente en declaraciones a Radio Con Vos.



En tal sentido, consideró que desde el Gobierno provincial "reconocen que fue un error mantener abierto el conflicto docente abierto el año pasado".



A fines de enero, los dirigentes del FUDB concurrieron a la cartera de Trabajo provincial para pedir que con urgencia se convoque a paritarias y pocos días después enviaron una carta documento.



La dirigencia había pedido formalmente el 23 de enero la convocatoria a paritarias, pero en este período sólo fueron recibidos por el subsecretario de Trabajo, Horacio Barreiro, quien adelantó que la citación se realizaría a mediados de febrero.



En cuanto al reclamo salarial que llevarán los docentes, Baradel sostuvo que el primer objetivo es recuperar un 18% de lo perdido el año pasado y para este 2019 se ubicaría en torno al 30% con mas cláusula gatillo.