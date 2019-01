Durante 2018, más de 125 mil jubilados disfrutaron de puerto libre en San Isidro

El centro recreativo de Martínez -donde funciona el programa Juventud Prolongada- ofrece diversas actividades recreativas, deportivas y culturales que ayudan a mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades en los adultos mayores.

“Puerto Libre te da vida, es un lugar único en el mundo”, expresó con una sonrisa Rosa Arias, vecina de San Isidro, que desde hace 25 años concurre al predio ubicado en Sebastián Elcano 2340, Martínez. El predio tuvo una convocatoria récord en 2018, con más de 125 mil jubilados que disfrutaron de las instalaciones a orillas del río.



“Desde hace más de 30 años que llevamos adelante este programa para adultos mayores de 60 años. Puerto Libre es la sede central de los 82 centros de jubilados del Partido. Cada mañana llegan unos 10 micros desde las localidades del distrito para que los abuelos puedan realizar todo tipo de actividades, encontrar nuevas amistades y mejorar su calidad de vida”, explicó Antonio De Pasqua, director de Tercera Edad del Municipio.



En este centro recreativo se organizan caminatas; clases de folklore, tango y rock; talleres de plástica y pintura; actividades acuáticas como natación y gimnasia en el agua; juegos y recreación; yoga y estiramiento; tejo, croquet, bochas; capacitaciones en el manejo de tablets, notebooks y celulares inteligentes, entre otras actividades. El lugar está perfectamente equipado: tiene dos salones de usos múltiples, un quincho climatizado, salones para diferentes talleres, sala de video, playón polideportivo, pileta de natación, canchas para hacer deportes, biblioteca, mesas y sillas, y mucho espacio verde.



“El año pasado tuvimos clases de inglés para que los adultos mayores a través de juegos y canciones, puedan aprender el idioma más hablado en el mundo. Pero sin dudas, la actividad furor fue el kayak, que comenzó en diciembre y no para de sumar adeptos. En primer lugar, se hace en el natatorio con instructores que les enseñan a remar, para que luego puedan vivir una experiencia única en el Río de la Plata”, contó De Pasqua.



Además, recientemente se incorporaron unas 14 bicicletas para que los jubilados puedan realizar paseos a lo largo de toda la costa del distrito.



Luego de jugar un partido de truco, Eliseo Giménez de Beccar, completó: “Aquí hay tantas actividades que no sabes cuál elegir. No le podemos pedir más al municipio, solamente agradecerle por todo los que nos brinda. Hace unos años tuve una operación compleja y me pude recuperar gracias a este lugar, en el que hacemos amigos y disfrutamos de momentos inolvidables".



El Programa tiene también un equipo médico que realiza periódicamente chequeos para tener acceso a las actividades físicas y permite tener la historia clínica de cada socio.