La actividad industrial bajó 13,3% en noviembre, la caída más fuerte en dos años

La actividad de la industria manufacturera cayó 13,3% en noviembre último con relación al mismo mes de 2017 y registró así la baja más acentuada en dos años, según datos publicados hoy por el INDEC.

En el acumulado de los once meses de 2018, el Estimador Mensual Industrial (EMI) mostró una disminución del 3,8% con respecto al mismo período del 2017.



La merma de noviembre fue la más fuerte en dos años, al llegar a 13,3% en ese período, tras superar al retroceso de septiembre último, que había sido de 11,5%.



Durante 2017, la caída más profunda se había ubicado en febrero de ese año, al perder 6%.



El INDEC además dio a conocer los resultados de la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas y señaló que, respecto de la demanda interna, el 55,4% de las empresas anticipa una baja para el período comprendido entre diciembre de 2018 y febrero de 2019; mientras que un 35,2% espera un "ritmo estable" y tan sólo un 9,4% proyecta un aumento.



Entre las firmas exportadoras, el 43,7% no anticipa cambios en sus ventas totales; un 31,6% espera una suba; y un 24,7% estima una disminución.



En tanto, el 50,9% de las firmas consultadas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; un 41,8% vislumbra una baja; y 7,3% prevé un crecimiento.



El sondeo señaló también que el 63,8% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal; un 29,2% anticipa una disminución; al tiempo que otro 7% prevé un aumento.



Con relación a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, un 53,7% de las empresas no anticipa cambios; un 38,4% anticipa una caída; mientras 7,9% estipula un aumento.



Por otro lado, este jueves el INDEC anunció que presentará a partir de febrero el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), que amplía y mejora las mediciones del estimador mensual industrial (EMI) vigente.



"Se unificarán los relevamientos de producción y se comenzarán a difundir resultados de sectores de actividad de la industria que anteriormente no formaban parte del relevamiento, en línea con la clasificación de las cuentas nacionales", sostuvo.