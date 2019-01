Sergio Massa en Córdoba: “Somos una amplia mayoría social y política que está en contra de este nuevo tarifazo”

El líder del Frente Renovador se encuentra en la ciudad de San Francisco, donde recorrió el Parque Industrial, se reunió con empresarios, comerciantes e industriales. Allí, Massa se comprometió a trabajar para frenar los aumentos anunciados por el Gobierno: “En los tarifazos es donde más se ve la soberbia y la falta de sensibilidad de este Gobierno. La razonabilidad se perdió, la luz aumentó 1500% en los últimos 3 años y esto es pérdida de capacidad de compra para el jubilado, la pyme, el comercio”.

Desde San Francisco, en la provincia de Córdoba, Sergio Massa afirmó: “Somos una amplia mayoría social y política que está en contra de este nuevo tarifazo”. Asimismo, destacó la necesidad de “convertir la mayoría social en mayoría política para frenar en el Congreso y en la Corte este nuevo atropello”.



En relación a los tarifazos, Massa indicó: “El oportunismo del Gobierno, aprovechando la distracción de la gente en fin de año, anunciando aumentos en luz, agua y transporte, va a pegar en febrero. Por eso nuestra posición va a ser muy dura, vamos a trabajar todo enero para evitar que esto suceda”.



“El resultado de 3 años de este Gobierno es una enorme devaluación, dificultad de financiación para el comerciante y la inflación más alta de los últimos 20 años. Desgraciadamente no encontraron el rumbo, no escucharon las advertencias”, expresó Massa quien añadió: “En los tarifazos es donde más se ve la soberbia y la falta de sensibilidad de este Gobierno. 20 millones de argentinos ven cómo 10 empresas se llevaron mucha de su plata a costa de su esfuerzo. La razonabilidad se perdió, la luz aumentó 1500% en los últimos 3 años y esto es pérdida de capacidad de compra para el jubilado, la pyme, el comercio”.



“El camino equivocado que eligió el Gobierno nacional es el del ajuste injusto. Nuestro enorme desafío es generar esperanza a los argentinos. Hay otro camino, hay alternativa.”, sostuvo el líder del Frente Renovador en declaraciones radiales.



Para finalizar, Massa sostuvo: “Este Gobierno se termina porque fracasó y no cumplió ninguna de sus promesas. El próximo va a necesitar un gran acuerdo para Argentina con políticas de estado estables a 20 años en temas como la lucha contra el narcotráfico e inseguridad, justicia, medio ambiente, igualdad de derechos, jubilaciones. Tenemos que empezar hoy esa convocatoria y animar a los argentinos a transformar la bronca y el dolor en esperanza”.



Massa se encuentra acompañado por los diputados Diego Bossio y Martín Llaryora, y el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca.