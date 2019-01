02/01/2019 - 19:56 | Política / Comienza en Buenos Aires la discusión sobre el posible desdoblamiento de las elecciones Herramientas: Compartir: ver más imágenes Legisladores y ex legisladores de distintas fuerzas políticas comenzarán a debatir mañana en un encuentro en Mar del Plata si la provincia de Buenos Aires debe establecer una fecha para la elección de gobernador diferente a la de los comicios presidenciales del mes de octubre, y si se avanzará con la modificación del sistema de emisión de voto.

La Comisión Bicameral de la Legislatura creada para tratar varios proyectos de reforma electoral arrancará este martes a las 12:30 su actividad en Villa Ocampo, con una agenda que terminará de definirse en ese primer encuentro.



En el centro de la discusión está el adelantamiento de las elecciones para gobernador bonaerense, las que siempre se realizaron en simultáneo con las presidenciales.



La gobernadora María Eugenia Vidal no descartó la posibilidad desdoblar las elecciones, aunque señaló que la decisión final la tomará el presidente Mauricio Macri, junto con ella.



En el kirchnerismo y entre los intendentes del PJ, el rechazo es unánime, y el Movimiento Evita cuestionó al oficialismo por debatir este tema en lugar de "gobernar o solucionar algunos de los problemas que tienen los argentinos y los bonaerenses".



En declaraciones a FM Milenium, el referente de esa agrupación Fernando "Chino" Navarro consideró que "desdoblar las elecciones significa un gasto importante" y señaló que no es adecuado hacerlo en este momento.



"Estamos en medio de un incendio, en medio de un desastre. La tarea nuestra es atender esta emergencia que viven la Argentina y Buenos Aires", enfatizó el dirigente.



El Frente Renovador, en tanto, busca que la Provincia avale un posible adelantamiento, aunque sea en modo prueba piloto, de un puñado de municipios gobernados por esa fuerza.



La semana pasada, el kirchnerismo presentó un amparo en la Justicia por la conformación de la Bicameral, pero el Fuero Contencioso rechazó ese planteo.



La comisión, que fue aprobada por resolución de ambas Cámaras legislativas el 3 de diciembre pasado, tiene bajo análisis también proyectos relacionados con el sistema de emisión del voto.



De acuerdo con lo que precisaron fuentes parlamentarias a NA, para finales de febrero debería haber un dictamen sobre estos temas.



La Bicameral está compuesta por ocho diputados y ocho senadores provinciales y será presidida por Manuel Mosca, el titular de la Cámara baja.



En total, son ocho legisladores por Cambiemos, tres de Unidad Ciudadana, dos del Frente Renovador, dos del PJ, y una peronista cercana al massismo. Volver