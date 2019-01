02/01/2019 - 19:48 | Deportes / Alfaro Asumió como nuevo DT de Boca Herramientas: Compartir: ver más imágenes El entrenador Gustavo Alfaro afirmó hoy que estar al frente de Boca es un "desafío muy difícil y muy lindo", y reconoció que el club "no tiene purgatorio, es cielo o infierno", tras ser presentado como el reemplazante de Guillermo Barros Schelotto.

"Boca no tiene purgatorio: es cielo o infierno. La vara está muy alta y sé que acá se debe ganar todo lo que juega", explicó Alfaro en la conferencia de prensa en la que fue presentado como nuevo DT del club.



Junto al presidente Daniel Angelici y el director deportivo, Nicolás Burdisso, Alfaro aclaró su salida de Huracán, sus objetivos al frente del equipo "xeneize" y aseguró: "estoy cumpliendo con un compromiso que asumí con mi viejo, cuando le prometí que iba a llegar a lo más grande del fútbol argentino".



"Luego de una decisión meditada, estoy en un lugar muy difícil y muy lindo y que tengo el compromiso para estar a la altura de la historia de Boca", sentenció.



Alfaro eveluó que Boca tiene "uno de los mejores planteles de América" y en ese sentido consideró que él deberá estar "a la altura de las circunstancias", en su llegada a la entidad de la Ribera.



"Los momentos ideales no se eligen, tocan y está en las decisiones que uno toma, aceptarlas o no", explicó Alfaro, al tiempo que reiteró que siente que está "en la última etapa" de su carrera y agregó: "como se lo expliqué al presidente de Huracán (Alejandro Nadur), es algo que quiero transitar".

Luego el flamante técnico boquense comentó: "Me han dicho que había sido el único DT que fui campeón y no dirigió a Boca. La verdad es que obviamente que hay muchas ventajas cuando los pasillos los conocés, los vestuarios, la idiosincrasia propia de ese club, pero trataré de empaparme rápido".

El DT consideró que el único logro que le falta en su carrera es "ganar la Copa Libertadores" y recordó que cuando se fue de Arsenal en el 2014, estaba clasificado para los octavos de final en el certamen que luego terminó ganando San Lorenzo.



Alfaro reemplaza en el cargo a Guillermo Barros Schelotto y para llegar a Boca debió rescindir su contrato con Huracán.



Cuando fue consultado sobre la final perdida de Boca ante River en la Copa Libertadores 2018, que se jugó en Madrid, Alfaro dijo que "el duelo de la final está hecho" y señaló que "ahora hay que mirar hacia adelante y empezar a construir la victoria que vendrá".



"Para los entrenadores, Boca es una bala de plata y la voy a hacer valer. Boca viene de ser bicampeón, de jugar una final de Copa Libertadores y como punto de partida tiene mucho y todo", aseveró Alfaro.