02/01/2019 - 17:46 | Policiales / Tigre Fotos y video del operativo para combatir el feroz incendio de una guardería náutica de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Un vecino informó el siniestro a las autoridades a través de la plataforma de denuncias, Alerta Tigre Global. El operativo fue coordinado por el COT, Defensa Civil y 50 dotaciones de bomberos. No hubo heridos y los daños fueron solo materiales.

La inmediata respuesta del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre permitió controlar un incendio en una guardería náutica “Delta Marina” en la localidad de Villa la Ñata. Un vecino comunicó el hecho al Centro de Operaciones Tigre (COT), que intervino en el siniestro junto a Defensa Civil y bomberos de la región. No se lamentaron víctimas ni heridos, solo daños materiales.



Todo comenzó en la base operativa del COT, con el ingreso de un mensaje enviado por un vecino a través de la plataforma de denuncias silenciosas Alerta Tigre Global, en el que informaba sobre un incendio en la guardería ubicada en Solís al 5900. Los agentes dieron aviso a los bomberos voluntarios.



Las fuerzas de seguridad iniciaron el proceso de evacuación, mientras las cámaras de seguridad de Tigre brindaron asistencia visual. El hecho afectó cerca de 400 lanchas.



En el procedimiento participaron 50 dotaciones bomberos de: Tigre, San Fernando, Maschwitz, Escobar, Maquinista Savio, Cardales, Del Viso, Hurlingham, Malvinas Argentinas, San Miguel, Pilar y Campana.



Además, contó con el apoyo logístico y tecnológico del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre, a través del centro de operaciones, que puso a disposición sus dispositivos de video vigilancia, vehículos aéreos no tripulados “Drones”, unidades de asistencia de víctimas del Sistema de Emergencia Tigre (SET) y personal de Defensa Civil. Ver Más Fotos



