Desde el Movimiento Evita cuestionaron un posible desdoblamiento de elecciones bonaerenses

El dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro se mostró hoy en contra de implementar un desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires y criticó al oficialismo por analizar esa posibilidad en vez de "gobernar o solucionar algunos de los problemas que tienen los argentinos y los bonaerenses".



"En esta crisis dejaría todo como está y me dedicaría a gobernar", dijo Navarro, quien consideró "un error" analizar ahora el cronograma electoral y que eso "es no entender lo que pasa en Buenos Aires".



En declaraciones a FM Milenium, el dirigente consideró que "desdoblar las elecciones significa un gasto importante" y señaló que "con una provincia golpeada" no es adecuado.



"Estamos en medio de un incendio, en medio de un desastre. La tarea nuestra es atender esta emergencia que viven la Argentina y Buenos Aires", enfatizó Navarro, quien advirtió que "la crisis es general".



El integrante del Movimiento Evita pidió que "prime la racionalidad" y lamentó: "sorprende por la fecha hablar sobre el desdoblamiento, el oficialismo esta mas ocupado por las elecciones que resolver problemas".