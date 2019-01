Andreotti recorrió la Posta de Seguridad Nº 10 que ya está en funcionamiento

La nueva Posta, ubicada en Uruguay y Guatemala, cuenta con nuevas veredas, dársenas de estacionamiento y cámaras de seguridad. Próximamente se sumará a la obra integral una senda aeróbica con juegos y forestación; mayor iluminación y nuevos semáforos. ver video

El Municipio de San Fernando sostiene una obra integral de mejoramiento del espacio público y refuerzo de la seguridad en el barrio Villa Jardín, que comenzó con la construcción de la Posta Policial N° 10, ubicada en Uruguay y Guatemala, y se amplió en un mejoramiento integral del espacio público. Se enmarca en el proyecto de la gestión del Intendente Luis Andreotti para renovar y poner en valor la ciudad, mejorando la calidad de vida de los sanfernandinos.



El Jefe Comunal visitó la nueva instalación y sostuvo: “Cuando llegamos al gobierno en San Fernando no había ninguna posta, hoy ya tenemos 12 (diez fijas y dos móviles) distribuidas en todo el distrito y tres postas provinciales. En un Municipio de 23 km cuadrados este tipo de obras nos permite estar presentes y hacer todo un trabajo de prevención y control. San Fernando es uno de los distritos del conurbano con menos problemas de seguridad, por supuesto que pasan cosas y tratamos de estar presentes con las postas, las patrullas, controles de tránsito y las cámaras”.



“Es una zona muy transitada y el Municipio como en todos lados tiene que estar presente, atento a los problemas de los vecinos. Nuestro objetivo no es la inauguración, sino que podamos prestar un servicio de calidad”, remarcó Luis Andreotti.

La obra integral en el barrio Villa Jardín incluye la Posta Policial N° 10; dársenas de estacionamiento sobre las calles Uruguay y Guatemala; senda aeróbica con juegos y forestación hasta el Poli N° 5; y nuevas veredas.



El Secretario de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré, explicó: “En esta zona la construcción de la Posta era una situación pendiente con todos los vecinos y principalmente con las escuelas. Esta posta va a ayudar muchísimo a la seguridad, no solo por la presencia de nuestro personal, sino por todo lo que significa en tecnología, dado que contamos con un espejo de todas las cámaras que están en el barrio y esto nos permite tener un mayor control”.





Estuvieron presentes durante la recorrida el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Gobierno, Luis Freitas; el Subsecretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta y la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio.