02/01/2019 - 0:00 | Policiales / Tigre Atacan a cuchilladas a una joven en Tigre y detienen como sospechoso a su ex pareja Una joven fue gravemente herida con una cuchilla en el partido bonaerense de Tigre poco antes de la llegada del Año Nuevo y la Policía detuvo por el hecho a su ex pareja. El hecho ocurrió a las 23.50 de anoche en Lisandro de la Torre al 1000, en la localidad de El Talar de Pacheco, donde estaba la víctima, identificada como Florencia Soledad López (30).



De repente, llegó al lugar su ex pareja, identificado como Pablo Andrés Hernández (36), de ocupación remisero, y la atacó con una cuchilla en el rostro y en la espalda.



Tras un llamado al servicio de emergencias 911, efectivos del Destacamento Los Troncos de Talar concurrieron a la vivienda y encontraron a la mujer gravemente herida, aunque les alcanzó a decir que su ex pareja la había atacado y les dio la descripción del hombre.



Mientras la mujer era trasladada al hospital de Pacheco, los efectivos comenzaron la búsqueda del agresor y lo encontraron en su domicilio, ubicado a pocas cuadras, donde fue aprehendido y trasladado a la seccional local.



Por orden de la fiscalía de Violencia de Género de Tigre, a cargo de Diego Callegari, se secuestraron prendas de vestir y una cuchilla de grandes dimensiones en la vivienda del sospechoso.



En las próximas horas, Hernández será indagado acusado de "homicidio doblemente agravado por el vínculo en grado de tentativa y violencia de género", en tanto que se estableció que está imputado en una causa por "robo agravado por escalamiento, amenazas y desobediencia".