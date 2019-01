Horóscopo correspondiente al miércoles 2 de enero de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Cubre una expectativa que deseaba desde hace tiempo en el plano laboral. La mejora económica vendrá más tarde de lo que esperaba. Todo es válido para recuperar su relación de pareja, Luche. Sugerencia: el punto es empezar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Válida búsqueda en el plano afectivo, sentirá una predisposición especial para conseguir pareja. Logra asimilar un problema emocional. Posibilidad de viaje corto. Sugerencia: concientizar las necesidades que tenemos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Debería sentarse a revisar sus papeles y ordenarlos. Trate en lo posible de priorizar sus necesidades afectivas en el momento de decidir la continuidad de su relación de pareja. Sugerencia: la balanza que pesa las cosas del corazón no miente, el punto es asumir.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO )

- Canaliza una situación que lo angustiaba. Se verá mejorando y tratando de resurgir en el plano afectivo. Sus temores acerca de su salud debería sacárselos yendo al médico y no suponiendo cosas. Sugerencia: usar la energía a favor.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Comienzo de una relación afectiva que podría significarle algo muy bueno. Debería plantearse si está dispuesto a tolerar ciertas cosas que aparejan a esa relación. Sugerencia: saber dónde ponemos nuestras expectativas.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Darse cuenta de ciertas actitudes suyas con respecto a su pareja lo ayudarán a mejorar la relación. Tendrá la inspiración de realizar un nuevo proyecto, trate de no olvidarlo. Sugerencia: valorar nuestras inquietudes.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- El corazón libriano estará incentivado a lograr estabilizarse, trate entonces de favorecer la paz en su relación de pareja. Cada cosa positiva que tenga ganas de transmitir, hágalo por pequeña que sea. Sugerencia: el punto es generar situaciones constructivas.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- La probabilidad de rehacer un proyecto a nivel laboral la tendrá a través de un familiar que se lo propone. Tenga a bien no dejar de lado nada que luego sea tarde aclarar. Sugerencia: la base de las relaciones humanas debería basarse en la verdad.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Aprende algo importante con respecto a las relaciones. No se sentirá perjudicado sino alertado. Las cosas no son como pensamos siempre. Un rasgo de profundidad que lo atrapará descubre en alguien que conoce. Sugerencia: saber que el amor surge sin que lo programemos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Su exagerada manera de interpretar las cosas hará que surja una situación no muy agradable en el plano familiar. Todo podría estar más calmo si lo decide. Una llamada importante en el plano laboral. Sugerencia: la simpleza y la alegría.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Es un buen momento para pedir cosas que necesita, será escuchado. Su inquietud a nivel económico es lógica, pero manéjese con optimismo y no se desespere. Sugerencia: las cosas a su debido tiempo.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Una importante posibilidad de realizar un viaje que usted añoraba desde hace tiempo. Trate de evaluar y de organizar sus tiempos, podría hacerlo. El corazón le pide tiempo. Sugerencia: respetar las cosas que sentimos.