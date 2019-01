Asalto y tiroteo en San Isidro en pleno brindis por el año nuevo: dos ladrones muertos y uno herido

Dos delincuentes murieron y un tercero resultó herido al enfrentarse a tiros esta madrugada con la Policía cuando intentaban asaltar una casa en pleno festejo de Año Nuevo y ante la ausencia de sus ocupantes, en el distrito bonaerense de San Isidro.



El violento hecho se registró en un domicilio situado en Dardo Rocha y Talcahuano, de esa zona del norte del Gran Buenos Aires, indicaron fuentes policiales.



Un cómplice de los asaltantes muertos y el herido, logró escapar de los policías y era intensamente buscado.



Todo se inició cuando el grupo de delincuentes llegó a bordo de una camioneta y se introdujo en un domicilio en el que sus ocupantes se encontraban ausentes, tras barretear el portón del garaje y la puerta de la casa.



Al parecer se detonó un alarma y efectivos policiales acudieron al lugar, para sorprender a los asaltantes mientras empezaban a cargar la camioneta con objetos robados, como electrodomésticos y distintos objetos de valor.



Fue entonces cuando se originó un fuerte tiroteo, en el que dos de los delincuentes cayó muerto y un tercero resultó herido, mientras que el tercero escapó.



Según pudo saberse, la camioneta utilizada por los ladrones tenía irregularidades, por lo que se estima que podría ser robada.



Los dueños de la vivienda, que se encontraban a pocas cuadras, ya que habían brindado con familiares por la llegada del Año Nuevo, acudieron rápidamente al lugar.



Un familiar de los dueños de la vivienda confirmó en declaraciones periodísticas que fueron alertados a las 12 en punto por un vecino ya que ellos no estaban en el lugar donde tuvo lugar el robo.



"Estaba pasando las fiestas con mi hermana y mi cuñado nos llamaron por teléfono vinimos y nos encontramos la casa dada vuelta, rompieron todo, hicieron un desastre", dijo.



Además, confirmó que "faltan un montón de cosas" que se robaron aunque no supo decir si las mismas fueron llevadas por un cuatro ladrón que está prófugo y que pudo escapar del tiroteo con la Policía.



"No es mi casa pero igual nos sentimos quebrados, el hecho de saber que entran a tu casa y rompen todo", lamentó el familiar.