Tigre rindió homenaje a Diego Santillán, primer secretario de Protección Ciudadana del distrito

Fue el impulsor del sistema de seguridad que hoy es modelo en el país y en el mundo. Llevarán su nombre la sala de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la calle donde está ubicado. Participaron del emotivo acto el intendente Julio Zamora, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la familia de Santillán. ver video

Con un emotivo acto realizado en el Centro de Operaciones Tigre, el municipio rindió homenaje al licenciado Diego Santillán, quien fuera el primer secretario de Protección Ciudadana del distrito e impulsor del exitoso sistema de seguridad con el que hoy cuenta la ciudad. El centro de monitoreo del COT y la calle donde está ubicado llevarán el nombre de Santillán, que falleció en febrero pasado tras una larga lucha contra una enfermedad. Participaron del acto el intendente Julio Zamora, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la viuda de Santillán, Andrea González Iturbe, junto a su familia.



"Quisimos reconocer y poner en la conciencia ciudadana a Diego Santillán, un hombre que trabajó durante mucho tiempo con esfuerzo para que todos los vecinos de Tigre tengan uno de los mejores sistemas de seguridad de la Argentina. El municipio hizo una inversión inédita en el centro de monitoreo y marcó un antes y un después en las políticas de seguridad de los gobiernos locales. Todo eso se debe en gran parte a los avances que él demostró con su incansable labor", expresó Zamora.



Nacido el 15 de abril de 1968, Santillán se recibió como licenciado en informática en la Universidad del Salvador y cursó un posgrado de políticas públicas. Tuvo un ambicioso plan de prevención, monitoreo y combate del delito que contempló una amplia red de respuesta rápida ante situaciones de emergencia y soluciones tecnológicas dirigidas a la protección de los bienes de los vecinos. Asimismo, fue ideólogo del denominado “anillo de fibra óptica”, el cual dio soporte a todo el sistema de seguridad del distrito. También se destacó por ser uno de los impulsores del Centro de Operaciones Tigre (COT) y su Sistema de Protección Ciudadana junto a la implementación de las cámaras de video vigilancia.



"Diego para mí es el recuerdo de un colaborador leal, honesto, valiente, pero también de un buen papá y amigo. Agradezco a la vida de haberlo conocido porque era una persona que en las buenas parecía invisible pero en las malas siempre estaba para respaldarme. El gesto de Zamora y del municipio de homenajearlo con el nombre de la calle y la sala de monitoreo, fue algo muy valioso", señaló Sergio Massa.



En el inicio del acto, se descubrió el nomenclador de la calle donde está ubicado el COT, que ahora lleva el nombre de Licenciado Diego Santillán. Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó un minuto de silencio y se proyectó un video institucional sobre el trabajo desarrollado por el ex secretario de Protección Ciudadana. A su vez, el municipio, por intermedio de un decreto, declaró a Santillán como ciudadano ilustre post mortem.



Respecto al homenaje, el actual secretario de Protección Ciudadana del distrito, Eduardo Feijoó, destacó la labor de Santillán y añadió: "Esta sede es una realidad porque Diego allá por el 2007 ya tenía en la cabeza este proyecto tecnológico. Su equipo siguen llevando adelante este sistema único, que hoy es reconocido en todas partes del país y el mundo".



Luego, las autoridades municipales y familiares del ex secretario, ingresaron a la sala de monitoreo del COT y descubrieron la placa con su nuevo nombre: “Licenciado Diego Santillán". A su turno, Andrea González Iturbe, viuda de Santillán, aseguró: "Él nunca perdió el compromiso que tuvo con lo que se propuso. Diego batalló durante años para lograr la creación de este lugar que preserva la seguridad de los vecinos".



Durante su matrimonio con Andrea, Santillán tuvo dos hijos: Miranda y Gabino. Su hobby deportivo fue el rugby, disciplina que practicó en el club GEBA desde 1987 hasta el año 2000.



En materia de seguridad, el municipio cuenta con más de 1.600 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea los 365 días del año. Su trabajo se ha consolidado con el lanzamiento de herramientas innovadoras como el sistema Alerta Tigre Global. Entre sus ventajas, posibilita la derivación de situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, para obtener una respuesta instantánea en el lugar de los hechos.



Asimismo, Tigre ha sido el primer distrito en aplicar botones de pánico físico, en smartphones y en implementar dispositivos como el DAMA, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se suman el “0800 droga no”, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita, y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados “Drones”, en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.

Entre los avances obtenidos gracias al mencionado sistema, Tigre logró reducir en un 80% el robo de automotores en el distrito y obtuvo el índice más bajo de percepción de inseguridad del AMBA, región que integra Capital Federal y Gran Buenos Aires, según el relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).



Participaron del homenaje: los diputados nacionales José Ignacio de Mendiguren, Marco Lavagna y Cecilia Moreau; el senador provincial José Luis Pallares; los diputados provinciales Jorge D'Onofrio, Javier Faroni, Javier Mignaqui, Ricardo Lisalde, Ramiro Gutiérrez, Rubén Eslaiman y el intendente de General Las Heras, Javier Osuna.







