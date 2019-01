Murió la nena baleada durante la madrugada de navidad en Merlo y detuvieron al presunto autor del disparo

Maite, la niña de 5 años que fue alcanzada por una bala perdida cuando jugaba en su casa durante la madrugada de Navidad en el partido bonaerense de Merlo, murió hoy, mientras que un hombre de 41 años fue detenido por su presunta responsabilidad en el hecho.

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de la niña, efectivos policiales detuvieron a Walter Deheza, quien tendría una relación sentimental con una vecina de la casa de la niña.



En el lugar en el que se produjo la detención, un domicilio de la localidad de Parque San Martín, en Merlo, se secuestró una pistola calibre 9 milímetros y cinco vainas servidas.



Además de la pistola secuestrada y que tenía el cargador vacío, a Deheza se le incautó una caja con 35 municiones de ese calibre y una escopeta marca Tactical Technology calibre 12,70 entre otros elementos.



El arresto estuvo a cargo de efectivos de la comisaría tercera de Merlo, en conjunto con otras reparticiones de la zona.



El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Mario Ferrario, acusado de "lesiones graves y tenencia ilegal de arma de fuego", aunque el tema fue recaratulado a "homicidio", por lo que se agravó su situación.



Este jueves, el detenido se negó a declarar ante el fiscal y permanecerá preso.



Este miércoles por la tarde, el director del Hospital Eva Perón, confirmó que la nena ya tenía "muerte cerebral", por lo que su situación era irreversible.



"Quiero que vayan presos todos los culpables", expresó Maximiliano, el padre de la niña, mientras que reveló que el sospechoso fue golpeado por los vecinos, antes de quedar detenido.



A pesar de que los disparos se realizaron en una casa aledaña, el padre de la nena dijo que no conocía a sus habitantes, ya que hace sólo cuatro años llegó al barrio y no entabló relación con todos los vecinos.



En tanto, Maximiliano elogió a los vecinos que atestiguaron en torno al caso y posibilitaron identificar al posible autor de los disparos: "Demostraron que no son ningunos cobardes", afirmó en declaraciones al canal A24.