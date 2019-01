26/12/2018 - 21:03 | Espectáculos / La Corte Suprema se negó a intervenir en denuncia de Maradona contra Claudia Villafañe, tras varios fallos favorables a ella Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Corte Suprema de Justicia evitó en las últimas horas ntervenir en una denuncia presentada por Diego Maradona contra su ex esposa Claudia Villafañe por negarse a restituir al menos 458 objetos que pertenecían al astro, luego de que instancias anteriores fallaran en contra del ex capitán de la Selección argentina.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), Villafañe, quien disponía de poder de administración y disposición de los bienes de Maradona, fue acusada además de violar los deberes que se le otorgaron al perjudicar los intereses de su mandante.



El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 15 había sobreseído a la ex esposa de Diego y la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión.



Ante esta situación, la querella interpuso recurso de casación que, denegado, dio lugar a la presentación de una queja que fue declarada inadmisible por la sala de turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.



Y ante esa decisión, se interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la queja.



Fue así que se llegó hasta esta instancia, en la que la Corte, por unanimidad, declaró inadmisible el recurso en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.