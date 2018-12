Sergio Massa: “Macri fracasó, fueron tres años nefastos”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó que el presidente Mauricio Macri “fracasó” y que su gestión lleva “tres años nefastos”, al tiempo que se mostró “dispuesto a dar un paso adelante para liderar la Argentina que viene”.



“Si me toca dar un paso al costado, lo daré con gusto. Pero sepan que también estoy dispuesto a dar el paso adelante para liderar la Argentina que viene”, señaló Massa.



El dirigente peronista se pronunció así al cerrar el congreso nacional del Frente Renovador, en el Complejo de Convenciones Miguelete de San Martín.



El ex intendente de Tigre lanzó oficialmente su candidatura presidencial en un encuentro en el que reunió a legisladores, intendentes y dirigentes de todo el país, donde sus equipos técnicos presentaron el informe “El fracaso de los tres años del gobierno de Macri”.



“Macri fracasó y es hora de construir una nueva mayoría”, destacó el líder del Frente Renovador.



Además, subrayó: “Fueron tres años nefastos y el Gobierno dice que hay un único camino, pero no dicen que por ahí solo caminan los pudientes. Nosotros decimos que hay una alternativa, que es posible sacar a la Argentina adelante y estamos convencidos que nuestro camino tiene un destino”, aseguró Massa en su discurso.