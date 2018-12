10/12/2018 - 20:05 | Zonales / San Fernando San Fernando conmemoró el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los stands de todas las áreas del Municipio, junto a asociaciones civiles sin fines de lucro, sostuvieron una jornada de concientización en la Plaza del Bicentenario. Hubo espectáculos en vivo y un gran cierre con el reconocido conjunto “La Sacha Fuga.

El Municipio de San Fernando a través de la Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social realizó una actividad de concientización por el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer en la Plaza del Bicentenario, con stands de todas las áreas de la Comuna que ofrecen programas con la mujer como protagonista. Se sumaron también asociaciones sin fines de lucro. Hubo espectáculos en vivo y un show de ‘La Sacha Fuga'.



El Diputado Provincial, Juan Andreotti, estuvo presente y sostuvo: “Vinimos a compartir con muchas vecinas y vecinos. Siempre el Municipio acompaña a las diferentes instituciones para entre todos cada día concientizar un poco más, y lograr erradicar este flagelo de nuestra sociedad, que es la violencia de género, intrafamiliar en muchos casos, y que tanto daño le hace a la comunidad”.

En este sentido, planteó “desde el Estado brindar herramientas para que tanto la Justicia como la Policía puedan hacer bien su trabajo; antes estuve en la obra de la Fiscalía y Comisaría de la Mujer de San Fernando, que es de vital necesidad para que las mujeres tengan un lugar donde ir a hacer la denuncia”.



También participó de la jornada el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, quien expresó: “Desde el Municipio todos los años trabajamos fuertemente en la concientización para que la mayor cantidad de personas se acerquen, se informen sepan que estén contenidos, para que todos trabajemos juntos para que no haya más violencia contra la mujer y la familia. Les agradecemos a todos los stands que tenemos hoy acá, que son muchos municipales y otros de asociaciones sin fines de lucro que acompañan desde hace mucho tiempo”.



Durante el evento hubo una gran muestra con stands del Municipio donde expusieron las principales áreas de la Comuna donde interviene la mujer como protagonista y se presentaron artistas locales. Además, se informó sobre todos los programas con los que cuenta San Fernando para asistir, acompañar y contener a las víctimas de violencia de género.



La Directora General de la Dirección General de Desarrollo Humano, Lic. Gabriela Dell'Ollo, explicó que “la idea es mostrarle al sanfernandino todos los dispositivos y actividades que tenemos para la mujer; específicamente, desde el Área de Género y Diversidad Sexual, informar sobre todo lo que hacemos en pos de la mujer para que sepa cuando está siendo víctima de violencia y asesorándola para que recorra este camino de la mejor manera posible”.



Y Edgardo Aló, presidente de la Fundación Carolina Aló, destacó: “Desde nuestra organización estamos dándole toda la ayuda posible a la víctima para que pueda tener abogado y psicólogo gratis, y lo que haga falta para apoyarla en la recuperación, como así también a su familia en la parte jurídica legal”.



Cientos de vecinos recorrieron la muestra y se sumaron a la campaña por el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. La sanfernandina Silvia opinó que “está muy bien concientizar a la gente para que se tomen medida sobre esta problemática, me parece muy bien”. Y Ana, coincidió: “Me parece muy importante que empiecen a cuidar más a la mujer, y que hayan proyectos así”.



Estuvieron presentes Secretarios Municipales y funcionarios de todas las áreas del Municipio, concejales, miembros de la comunidad y vecinos.



El área de Políticas de Género y Diversidad Sexual funciona en Henry Dunant 1369, con horario de atención de lunes a viernes, de 8 a 17hs / Tel: 4744 - 4314.