Más de 20 mil vecinos de San Isidro realizaron chequeos gratuitos en la campaña “Corazón Saludable”

Es la séptima edición del programa municipal para prevenir enfermedades cardiovasculares. El sábado se completó la tercera parada del año con postas sanitarias en las distintas localidades del distrito.



En San Isidro, más de 20 mil vecinos pasaron por la campaña “Corazón Saludable” para realizarse diferentes controles médicos gratuitos y prevenir enfermedades cardiovasculares. El programa municipal finalizó su séptima edición el sábado pasado con una gran convocatoria.



“Este tipo de programas de prevención es de las mejores inversiones que puede realizar el municipio. Salimos a la calle con médicos, enfermeras y nutricionistas para trabajar en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, para lograr que nuestros vecinos mejoren su calidad de vida”, señaló el intendente Gustavo Posse, tras acompañar a los vecinos en los chequeos en el barrio de La Horqueta, en Beccar.



Las personas que concurrieron a las postas sanitarias que el municipio instaló en distintos puntos estratégicos del Partido, recibieron una ficha clínica que se fue completando a medida que se les realizaba la evaluación nutricional para controlar el peso, la punción digital para medir la glucemia y el colesterol, y la revisión de la tensión arterial, y vulnerabilidad al estrés a través de un test. Finalmente, en la última carpa, los médicos clínicos brindaban una devolución a cada paciente sobre los factores de riesgo, como así también pautas de autocuidado y prevención.



“Tuvimos un año muy positivo con un programa que tuvo gran afluencia de los vecinos. En esta edición, fuimos rotando los puntos geográficos de las seis postas sanitarias. La idea es hacer un control rápido, que al vecino no le lleve mucho como tiempo como sería ir a un centro médico. Salimos a tratar de cambiar los hábitos de los vecinos; hacerse los estudios, tener una conducta alimentaria saludable o interpretar cuál es el concepto del estrés y cómo manejarse”, explicó el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio.



En caso de localizar alguna patología, al paciente se lo derivó al Hospital o algún Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).



Durante tres sábados, la campaña se llevó a cabo en las estaciones de tren, plazas y centros comerciales de las seis localidades del Partido.



“A los vecinos se les ofrece la atención de una salud pública 100 por ciento municipal con los tres hospitales, Centros de Atención Primaria y estas campañas en la vía pública. Todo esto está avalado por un presupuesto municipal que permite llevarlo adelante gracias al aporte de los vecinos en el pago de sus tasas municipales. La salud pública del municipio implica el 25 por ciento del presupuesto municipal. Cada año sigue avanzando en la tecnología y compitiendo con las instituciones privadas del distrito”, agregó el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón.



La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y diabetes fueron algunas de las patologías que se detectaron en “Corazón Saludable”.



Luego de realizarse los chequeos, Graciela Surbek, vecina de La Horqueta, comentó: “Esto ayuda muchísimo a los vecinos, traen el hospital prácticamente a la casa de los vecinos. El sistema de salud de San Isidro es de los mejores. Aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar una medicina prepaga, no se hacen problema porque la atención del Hospital Central es inmejorable”.



A su lado, Santiago Noguer agregó: “Esta iniciativa está bárbara, aproveché a realizarme estos controles porque están a una cuadra de mi casa. Ojalá que el municipio siga trabajando de esta manera”.



“Es maravilloso, está todo muy bien hecho y brindan una gran atención. Lo que hace San Isidro se debería replicar en otros distritos”, completó Belén Estrada, de Beccar.