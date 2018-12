Padres de un jardín cortaron la General Paz para pedir la detención de un docente al que acusan de abusador

Un grupo de padres cortó este lunes el tránsito de la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, para pedir la detención de un docente de música acusado de abusador y la remoción de todo el personal del establecimiento por encumbrirlo.



Los abusos fueron denunciados en el ámbito del Jardín de Infantes 10, situado en General Paz al 14.700, y los padres cortaron cerca de una hora el carril hacia el Río de la Plata, hasta que siguieron la protesta en la colectora frente al Jardín tras conversar con autoridades policiales.



Según indicaron padres de los chicos de dos a cinco años de edad, hay unos 30 menores que describieron situaciones de abuso por medio de tocamientos y apuntaron a un maestro de música.



Por el momento, las autoridades educativas separaron del puesto al profesor denunciado, mientras los padres reclaman que la medida se tome con todo el personal.



"Es imposible que una sola persona esté en esto, porque las salas son vidriadas. No confiamos en nadie", expresó la madre de uno de los niños, que indicó que las autoridades del establecimiento "negaron todo".



Un padre indicó que lo único que admitieron es que al docente cuestionado en un momento "se le cayó el pantalón" delante de los niños.

La mujer dijo que "son como treinta chicos de los dos turnos que describen lo mismo".



"A los nenes los convencieron que no cuenten nada a los padres, para no hacernos enojar. Por eso la mayoría que contó lo hizo con los tíos, abuelos y hermanos", contó.



Los padres contaron que tuvieron una reunión el viernes pasado con representantes del Ministerio de Educación porteño, que les comunicaron que no tenían facultades para remover a todo el personal del jardín.



La madre que dialogó con el canal TN dijo por el docente apuntado que "tendría que estar preso" y que en cambio actualmente participa en grupos de rock.