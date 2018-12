10/12/2018 - 12:53 | Política / Scioli: “la gente que me reconoce en la calle me dice que yo tenía razón” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El diputado por el Frente para la Victoria Daniel Scioli afirmó que “siempre” está “en carrera” para próximas candidaturas y destacó que en 2019 “no hay que volver a lo mismo” aunque el presidente Mauricio Macri, según consideró, “no haya cumplido su promesa de cambio”.

“No hay que volver a lo mismo, aunque Macri no haya cumplido con su promesa de cambio. El mundo cambia, y la vida es renovarse”, afirmó Scioli.



El exgobernador bonaerense sostuvo en declaraciones al diario La Capital que “hay otro camino, que tiene que ver con poner el esfuerzo en reactivar la economía”.



“Siempre estoy en carrera”, señaló Scioli, al ser consultado sobre sus aspiraciones para postularse nuevamente a la Presidencia.



Para Scioli, “hay que salir de un modelo de especulación y recuperar la educación, las escuelas técnicas, las escuelas rurales”.



“Una de las pocas políticas de Estado que se sostuvo fue Vaca Muerta. Es importante lo que pasó en el G20, nobleza obliga.



Cuando las cosas se hacen bien y están bien organizadas yo las destaco. Ahora al mundo, más que pedirle plata, hay que pedirle que nos compren y que inviertan”, señaló.



Tras advertir que “en estos momentos todo el peronismo se está movilizando”, adelantó que “después vendrán las Paso para ordenar las candidaturas”.



“Obviamente, a quien obtuvo doce millones, doscientos mil votos le dicen permanentemente: Usted tenía razón . Por algo me gusta jugar al ajedrez, que permite, cuando uno pierde una partida, reflexionar, pensar, analizar, saber qué se hizo mal. Estoy pensando. Perdí por un punto”, señaló.



Scioli se mostró “seguro de poder hacer algo superador que una a los argentinos, de verdad, baje la pobreza, suba los salarios y reoriente la organización económica”.



Precisó también que "hace un tiempo" que no ve a la expresidenta Cristina Kirchner, pero advirtió: "Mire, yo la conozco tanto y ella me conoce tanto, que tenemos muy claro lo que queremos. No sé si ella va a ser candidata, irá viendo la evolución de las cosas".