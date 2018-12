09/12/2018 - 12:19 | Zonales / Tigre Tigre vibró con una nueva edición del tradicional festejo por el día de la Virgen Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Municipio de Tigre vivió la 69° celebración por el Día de la Inmaculada Concepción, junto a más de 130 mil personas que presenciaron la tradicional procesión náutica sobre el río Luján. El intendente Julio Zamora encabezó los festejos junto al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Obispo Monseñor Oscar Ojea. Además, se inauguró la remodelación del puente Sacriste. Los festejos comenzaron a las 17 hs, en la Parroquia Inmaculada Concepción, desde donde los vecinos iniciaron una procesión a pie para trasladar a la Virgen María, patrona de la ciudad, hasta el puente Sacriste.







Allí, el jefe comunal y Oscar Ojea presentaron la remodelación del cruce que une la Avenida del Libertador San Martín con Avenida Cazón, acompañados por cientos de vecinos.







La procesión a pie continuó hasta Lavalle y Madero, donde tuvo lugar la Santa Misa, a cargo de Ojea y del párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, José Luis Quijano.







Posteriormente, en el Monumento al Remero, se dio comienzo a la procesión náutica por el río Luján encabezada por la embarcación que trasladó a la Virgen y en la que también viajaron el intendente Julio Zamora, su esposa y concejala Gisela Zamora y Oscar Ojea.









El barco principal fue seguido por una gran cantidad de botes y navíos en una emotiva caravana, mientras vecinos, visitantes y turistas saludaron su paso agitando pañuelos blancos y amarillos, expresando sus deseos y agradecimientos.







En paralelo, en el Museo de Arte Tigre (MAT), autoridades municipales realizaron un brindis junto a más de 400 representantes de entidades intermedias de la comunidad como Rotary Club del distrito, Club de Leones de las localidades de Tigre centro, General Pacheco, Don Torcuato, El Talar, Benavídez, Rincón de Milberg, Troncos del Talar, Nuevo Delta, Islas, Dique Luján y Villa La Ñata.







También participaron clubes de barrio, sociedades de fomento, ongs, asociaciones civiles, mutuales, fundaciones, cámaras de comercio e industria, parroquias, grupos de scouts y centros de jubilados. Desde los jardines de la emblemática institución, los presentes pudieron contemplar el paso de la Virgen durante la procesión.



El acto central se realizó en Paseo Victorica, en un marco de emotividad y manifestaciones de fe por parte de vecinos y visitantes. El obispo bendijo a todas las personas que acompañaron el encuentro. Para finalizar y como cierre de la jornada, hubo un show de fuegos artificiales junto al río.







Cabe destacar que desde 1854 en Tigre se recuerda y venera a la Virgen cada 8 de diciembre. Desde 1949, se realiza la procesión náutica como parte de la celebración, pero a partir del año 2007, los festejos tomaron mayor notoriedad debido al trabajo conjunto del municipio y la comunidad católica, quienes posibilitaron recuperar el valor religioso de la jornada con un marcado perfil cultural. Este año se estoma que más de 130 mil vecinos y visitantes participaron de la celebración



Que se dijo

Julio Zamora “Frente a una realidad dolorosa para los argentinos, hoy brindamos un mensaje de paz y esperanza. Lo que queremos quienes gobernamos es contribuir al bien común; para eso tenemos que trabajar todos los días. Este es un día de reflexión, en donde la Virgen nos puede iluminar para poder encarar un camino que tenga que ver con el trabajo, la educación y la salud, y crear conciencia en todas las fuerzas políticas, que tenemos que encaminarnos en el bien de la comunidad", destacó el intendente de Tigre.







Monseñor Ojea: "Esta procesión es una maravilla, es una fiesta muy tradicional en Tigre. El mensaje de hoy es no tener miedo y confiar; dar nuestra vida al servicio de los hermanos, como lo hizo la Virgen, tomar ese ejemplo y apostar por la esperanza y la valentía para entregar al prójimo"



La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, manifestó: "Nos emociona, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, que todos estemos unidos, rezándole a la Virgen, pidiendo por Tigre y por la Argentina también, para que estemos mejor. Es un día único para nosotros, una de las celebraciones más importantes que tenemos en el distrito. Deseamos a todos los tigrenses que podamos vivir en paz y que el próximo año nos encuentre unidos".



Por su parte, la concejala Gisela Zamora, señaló: "Hoy es un día de reflexión, debemos pensar en el otro y definir qué país y qué comunidad queremos. También debemos pensar en los vulnerables, en los vecinos que hoy no la están pasando bien. Tenemos que estar unidos y trabajar en conjunto, seguir acompañando a los vecinos para hacer esta comunidad para todos".



Puente Sacriste

Durante los festejos se presentó la remodelación del puente Sacriste, cruce que une la Avenida del Libertador San Martín con Avenida Cazón.







El puente se remodeló con el objetivo de atender el gran crecimiento de circulación de los últimos años, el Municipio de Tigre realizó obras para la puesta en valor del puente y la ampliación de su paso peatonal, que incluye el ensanchamiento de las veredas. El plan de renovación conserva la estructura icónica de hormigonado y se complementa con un barandal transparente y un mejor alumbrado para su embellecimiento.



video

www.elcomercioonline.com.ar



Allí, el jefe comunal y Oscar Ojea presentaron la remodelación del cruce que une la Avenida del Libertador San Martín con Avenida Cazón, acompañados por cientos de vecinos.La procesión a pie continuó hasta Lavalle y Madero, donde tuvo lugar la Santa Misa, a cargo de Ojea y del párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, José Luis Quijano.Posteriormente, en el Monumento al Remero, se dio comienzo a la procesión náutica por el río Luján encabezada por la embarcación que trasladó a la Virgen y en la que también viajaron el intendente Julio Zamora, su esposa y concejala Gisela Zamora y Oscar Ojea.El barco principal fue seguido por una gran cantidad de botes y navíos en una emotiva caravana, mientras vecinos, visitantes y turistas saludaron su paso agitando pañuelos blancos y amarillos, expresando sus deseos y agradecimientos.En paralelo, en el Museo de Arte Tigre (MAT), autoridades municipales realizaron un brindis junto a más de 400 representantes de entidades intermedias de la comunidad como Rotary Club del distrito, Club de Leones de las localidades de Tigre centro, General Pacheco, Don Torcuato, El Talar, Benavídez, Rincón de Milberg, Troncos del Talar, Nuevo Delta, Islas, Dique Luján y Villa La Ñata.También participaron clubes de barrio, sociedades de fomento, ongs, asociaciones civiles, mutuales, fundaciones, cámaras de comercio e industria, parroquias, grupos de scouts y centros de jubilados. Desde los jardines de la emblemática institución, los presentes pudieron contemplar el paso de la Virgen durante la procesión.El acto central se realizó en Paseo Victorica, en un marco de emotividad y manifestaciones de fe por parte de vecinos y visitantes. El obispo bendijo a todas las personas que acompañaron el encuentro. Para finalizar y como cierre de la jornada, hubo un show de fuegos artificiales junto al río.Cabe destacar que desde 1854 en Tigre se recuerda y venera a la Virgen cada 8 de diciembre. Desde 1949, se realiza la procesión náutica como parte de la celebración, pero a partir del año 2007, los festejos tomaron mayor notoriedad debido al trabajo conjunto del municipio y la comunidad católica, quienes posibilitaron recuperar el valor religioso de la jornada con un marcado perfil cultural. Este año se estoma que más de 130 mil vecinos y visitantes participaron de la celebración“Frente a una realidad dolorosa para los argentinos, hoy brindamos un mensaje de paz y esperanza. Lo que queremos quienes gobernamos es contribuir al bien común; para eso tenemos que trabajar todos los días. Este es un día de reflexión, en donde la Virgen nos puede iluminar para poder encarar un camino que tenga que ver con el trabajo, la educación y la salud, y crear conciencia en todas las fuerzas políticas, que tenemos que encaminarnos en el bien de la comunidad", destacó el intendente de Tigre.: "Esta procesión es una maravilla, es una fiesta muy tradicional en Tigre. El mensaje de hoy es no tener miedo y confiar; dar nuestra vida al servicio de los hermanos, como lo hizo la Virgen, tomar ese ejemplo y apostar por la esperanza y la valentía para entregar al prójimo"La presidenta del Honorable Concejo Deliberante,, manifestó: "Nos emociona, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, que todos estemos unidos, rezándole a la Virgen, pidiendo por Tigre y por la Argentina también, para que estemos mejor. Es un día único para nosotros, una de las celebraciones más importantes que tenemos en el distrito. Deseamos a todos los tigrenses que podamos vivir en paz y que el próximo año nos encuentre unidos".Por su parte, la concejala, señaló: "Hoy es un día de reflexión, debemos pensar en el otro y definir qué país y qué comunidad queremos. También debemos pensar en los vulnerables, en los vecinos que hoy no la están pasando bien. Tenemos que estar unidos y trabajar en conjunto, seguir acompañando a los vecinos para hacer esta comunidad para todos".Durante los festejos se presentó la remodelación del puente Sacriste, cruce que une la Avenida del Libertador San Martín con Avenida Cazón.El puente se remodeló con el objetivo de atender el gran crecimiento de circulación de los últimos años, el Municipio de Tigre realizó obras para la puesta en valor del puente y la ampliación de su paso peatonal, que incluye el ensanchamiento de las veredas. El plan de renovación conserva la estructura icónica de hormigonado y se complementa con un barandal transparente y un mejor alumbrado para su embellecimiento. Volver