07/12/2018 - 16:37 | Zonales / San Fernando Andreotti inauguró el Polideportivo N° 10 en Victoria, cerca del río

Las nuevas instalaciones destinadas al fitness -que ofrecen crossfit, indoor y aeroyoga, entre otras actividades- están ubicadas en Alte. Martín y Escalada (a la entrada del Parque Náutico). "Tenemos 10 polideportivos para una población de 170 mil habitantes, donde más de 40 mil adultos y chicos los usan", expresó el Intendente, quien presidió el acto de inauguración junto al Diputado Provincial Juan Andreotti.

San Fernando lleva adelante una política deportiva inclusiva, con el objetivo de brindar contención social cada vez a más vecinos. Así, el Municipio inauguró el Polideportivo N° 10, alcanzando el objetivo de tener un "Poli" cada 20 mil habitantes.



El Intendente Luis Andreotti, que presidió el acto de inauguración, dijo: “Desde el primer día seguimos una política, porque creemos que el deporte incluye, integra y da igualdad de oportunidades. Invertimos mucho en esto, y hoy tenemos 10 polideportivos para una población de 170 mil habitantes, donde más de 40 mil adultos y chicos los usan. Estamos muy contentos, porque así los vecinos de San Fernando mejoran su calidad de vida. Todos los mantenemos a primer nivel; siempre le estamos haciendo a cada Polideportivo una ampliación; nos falta solamente el parque de Deportes Extremos, que vamos a inaugurar en la primera quincena de enero”.







Y agregó: “Nos hemos fijado este verano tener aquí 700 vecinos; en marzo, cuando llegue la temporada, veremos que tenemos que ampliar de acuerdo a la demanda. Queremos que las instalaciones se usen. Inaugurar es lindo, pero fundamentalmente lo mejor es que el vecino las utilice, y que sea un lugar digno y cuidado por todos”.



“A nosotros los ‘Polis' nos permiten ofrecer un montón de actividades; en enero y febrero aspiramos a que todo chico concurra a las colonias en los ‘Polis'; cada año que pasa tenemos más chicos. Y es importante que vayan; porque nosotros hacemos todo lo posible para la contención en un país con problemas sociales, y que cada barrio de San Fernando pueda disfrutar de esta inversión grande que hicieron todos los vecinos”, finalizó Luis Andreotti.



También estuvo presente el Diputado Provincial Juan Andreotti, quien manifestó: “Hemos alcanzado el objetivo que nos trazamos al comenzar la gestión, que cada vecino tenga la oportunidad de tener un Polideportivo cerca, al que tenga la posibilidad de ir con sus hijos para recrearse y que estén lejos de la calle y de la droga. Hoy inauguramos un polideportivo para actividades de fitness cerca del río, que cada vez le pertenece más a los vecinos de San Fernando”.







Y agregó: “Esta semana fue muy importante para nosotros, porque se votó la ley reconociendo la administración y los derechos de los vecinos sanfernandinos sobre la costa. No tenemos más que palabras de agradecimiento, invitando a los vecinos a que se acerquen a los Polideportivos, donde van a tener muchas actividades para realizar”.



“Los 10 Polideportivos son el número justo para los vecinos, pero en cada uno tenemos desafíos todavía. Si uno recorre los 23 km2 de nuestro distrito, en cada barrio hay un Poli. Nuestro objetivo en materia deportiva se está cumpliendo; los vecinos pueden practicar deporte en su barrio. Entre 30 y 40 % de los vecinos pasan durante el año por los ‘Polis' donde tenemos un abanico de opciones para toda la familia. El vecino confía cada día más en estas instituciones, y nosotros estamos muy contentos con los profesores, que dejan toda su vocación, en este trabajo que contiene a tanta gente”, destacó Juan Andreotti.







En tanto, la Directora del flamante Polideportivo, Jessica Radonja, detalló: “Este Polideportivo es diferente, porque está destinado al ‘fitness' y entrenamiento. Ofrecerá crossfit, indoor, functional, acrobacia en tela, yoga, aeroyoga, stretching, entre otras. Y dos equipos de running, a la mañana y a la noche. Para que todos los vecinos puedan venir a entrenar sin excusas y mejorar su calidad de vida. Ya arrancamos con las inscripciones y la semana que viene empezamos con las clases, así que los esperamos”.



La modelo Belén Pouchan, quien, acompañada por Mariano de la Canal, visitó las nuevas instalaciones, opinó: “La verdad que tiene una vista hermosa, el lugar está buenísimo porque tiene mucho verde, te conecta mucho con la naturaleza y eso está bueno para el deporte. Me encanta el aeroyoga que se hace con telas, al lado hay crossfit, un poco de todo. Seguro funcionará excelente, porque en la zona no hay otro. Está realmente muy lindo”.







Y la periodista Majo Martino, también presente, opinó: “Me encanta estar en la inauguración de este Polideportivo. Me dieron ganas de tener uno así cerca de mi casa. Y está cerca del río, lo que es ideal para hacer ejercicio físico, sobre todo ahora que viene el verano. Y está buenísimo que tengan un ‘Poli' cada 20 mil personas; está todo impecable. Estoy feliz de acompañarlos hoy”.



Junto al Intendente Andreotti, estuvieron presentes el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el Secretario de Educación y Contención Social, Carlos Traverso; funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales y consejeros escolares.



