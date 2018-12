El Colegio Cristiano de Martínez ganó el concurso “Piensa Verde”

El intendente Gustavo Posse recibió a alumnos que crearon videos en redes sociales y otras actividades con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado del medioambiente.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recibió a alumnos de la secundaria del Colegio Cristiano de Martínez ganadores del concurso “Piensa Verde”, un proyecto para generar conciencia en el cuidado del medioambiente.



El director de Reciclado del Municipio, Tomás Rodríguez, contó que durante todo el año los chicos fueron creando iniciativas para generar conciencia ambiental primero en sus compañeros, luego con el resto de la escuela y después en la comunidad.



“Realizaron diferentes intervenciones en sus colegios creando contenedores de residuo y campañas en Instagram con videos que se fueron viralizando llegando a 30 mil personas. El colegio ganador fue el que tuvo mejor contenido y más viralización en redes sociales”, explicó Rodríguez.



Participaron seis escuelas (públicas y privadas) y el año que viene el concurso abarcará a unos 20 colegios. “Las escuelas nos ayudan a tener un San Isidro más sustentable”, sumó Rodríguez.



Marisa Estele, directora del colegio secundario Cristiano de Martinez, señaló: “Los chicos participaron con mucho entusiasmo en este proyecto para generar conciencia del cuidado del medioambiente. Idearon material en redes sociales y otras actividades que mezclaron arte y reciclado”.



Tomás Richardone, de sexto año, opinó: “El proyecto me pareció genial, aprendimos mucho la importancia de concientizar y ayudar a que el mundo no se siga deteriorando”.



Su compañera, Laura Matheus, de quinto año, expresó: “La campaña estuvo muy divertida. Grabamos videos, hicimos flyers y fuimos ganadores. Fue una experiencia que me la llevo en el corazón”.