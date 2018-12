Cambiemos San Isidro se solidarizó con la concejal Riganti y llamó a la oposición a ser “responsable y veraz en sus declaraciones”

A través de un comunicado oficial, el bloque Cambiemos San Isidro se solidariza con la concejal de Convocación Catalina Riganti que sufrió un robo en su domicilio el último martes 4, hecho que tomó estado público en el día de ayer.



En su comunicado, el bloque Cambiemos pidió a los partidos políticos de la oposición que sean “responsables y veraces” en sus opiniones y comentarios públicos y adelantó que se iniciarán acciones legales contra los responsables de la difamación.



“El oficialismo local repudia enérgicamente este hecho de violencia e informa que, luego de conocerse el resultado de las investigaciones preliminares de la policía y la Justicia, se manifiesta de manera pública”.



“Nos solidarizamos con la concejal Catalina Riganti ante el robo a su vivienda familiar; y solicitamos que todos los partidos y dirigentes políticos aguarden la definición de la Justicia, que investiga el hecho, para hacer cualquier tipo de acusaciones”.



Las declaraciones se publican luego de que personal de la Comisaría 11 de Beccar identificó a un individuo que había robado el pasado martes 4, en horas de la tarde, en la casa de la concejal. La identificación se produjo gracias al accionar de un móvil del patrullaje municipal y la actuación de un inspector municipal y un policía bonaerense.



Sin embargo, pocas horas después de ocurrido el robo, y sin ninguna prueba, ConVocación vinculó al possismo con el delito, y acusó al intendente de estar detrás del hecho. El kirchnerismo de San Isidro adhirió inmediatamente a la denuncia a través de comunicados en sus redes sociales.



“No se puede condenar mediáticamente a nadie ni señalar culpables sin pruebas. La política tiene que dar el ejemplo: hablar con verdad y sobre la base de evidencias, sin utilizar un drama o inconveniente personal para perjudicar al adversario”, señaló el escrito.



Desde el municipio informaron que se colaboró desde el primer momento con la policía y la Justicia, a través de Cuidados Comunitarios, para aportar información, descubrir el robo y ayudar a esclarecer el hecho.



“Queremos expresar nuestra solidaridad. Los que estamos en política tenemos que dar el ejemplo. Las denuncias deberían hacerse ante la justicia y con pruebas. Es una actitud de gran irresponsabilidad institucional y falta de ética”, señalaron desde Cambiemos San Isidro.



“Lo primero que debieron hacer los concejales de Convocación y el kirchnerisimo fue tener pruebas y presentarse ante la Justicia. Pero prefirieron denunciar en los medios. Eso no se corresponde con el actuar de quienes tenemos responsabilidades públicas”.



Desde el ejecutivo local destacaron la actuación del patrullaje municipal, que se sostiene con fondos públicos: “Cuando denuncian mediáticamente, ni siquiera reconocen la labor profesional de los agentes de seguridad; no es lo que se espera de los representantes de los vecinos de San Isidro”.



El bloque Cambiemos San Isidro adelantó que se iniciarán acciones legales por esta difamación.



Gracias al patrullaje municipal se identifica al sospechoso

El incidente ocurrió el pasado martes 4 de diciembre, alrededor de las 14, en Jorge Newbery al 2300 (Beccar), cuando desde un móvil del patrullaje municipal de San Isidro, un inspector también municipal y un oficial de la policía contratado por el municipio, vieron a un hombre que maniobraba una escalera en una vivienda particular.



Según el parte policial, al detenerse el patrullero frente a la casa, esta persona huyó hacia las casas linderas por el fondo de la propiedad. En la puerta de la vivienda, que tenía violentada la cerradura, quedó abandonada una moto, con tres cascos encima y la llave puesta.



Esa moto fue la que condujo la pesquisa hacia el hasta ahora es único identificado, domiciliado en Virreyes, partido de San Fernando.



El fiscal de turno, Claudio Scapolan, dispuso de inmediato el allanamiento del domicilio del sospechoso, en el que se encontraron varias prendas de vestir de mujer en una bolsa de madera color negra. La vestimenta –según el parte policial- sería víctima del robo. Luego de este reconocimiento, se realizó la identificación del imputado.



Pero antes y después de conocerse los resultados de todas estas pesquisas, los concejales de ConVocación, incluida la víctima del delito, señalaron al “possismo” como responsable del robo. El kircherismo acompañó esta denuncia mediática. Mediante un comunicado que enviaron a los medios de comunicación, y a través de definiciones en sus redes, expresaron: “No es la primera vez que le ocurre un hecho como este a opositores de Gustavo Posse. Pensamos que podría ser algo intencionado” señalaron en un escrito que titularon “Luego de denunciar a Posse, la casa de la concejal fue violentada”.



Esta andanada de denuncia mediática sin sustento, siguió luego por las redes sociales de todos los referentes de ese partido político, al que se sumaron concejales de otras agrupaciones locales, como el Kirchnerismo.



Desde el área de Seguridad del municipio, destacaron que tanto la identificación del individuo que se realizó por tareas de patrullaje municipal, como la denuncia a la base, efectuada por un inspector municipal y un agente que cumplía horas extras pagadas por el municipio, permitieron la incautación de la moto, que derivó luego en la identificación de un sospechoso en cuya casa se encontraron prendas que según el parte policial pertenecerían a la víctima del robo.



El hecho es investigado por el fiscal Claudio Scapolan, fiscal en turno de la Oficina Fiscal Sede Central San Isidro, y el Juzgado de Garantias 4 del Departamento Judicial San Isidro.