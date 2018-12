Liberaron al acusado de atacar el micro de Boca: recibió una condena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso

El socio de River acusado de participar en la ruptura del micro que trasladaba al plantel de Boca quedó libre hoy, a solo dos días de su arresto, luego de haber aceptado un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.



Además, se estableció que Matías Sebastián Nicolás Firpo, quien mostró arrepentimiento por lo sucedido, no podrá concurrir a ningún espectáculo deportivo durante ese tiempo.



El juicio acordado entre la fiscal Adriana Bellavigna, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, y la defensa del hincha de River ya cuenta con la homologación de la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28.



"El acusado demostró arrepentimiento", reveló Bellavigna, en declaraciones al canal TN.



Dentro de las reglas de conducta, el condenado no podrá concurrir a las inmediaciones del estadio Monumental, ni podrá ingresar allí, así como tampoco podrá concurrir a eventos futbolísticos masivos por dos años y cuatro meses.



Además, Firpo deberá hacer 180 horas de tareas comunitarias y realizar un curso de convivencia urbana.



Mientras avanza el proceso para que River lo expulse como socio, la fiscal avanza en el proceso para identificar a más personas que hayan participado en el hecho, que derivara en la suspensión del partido revancha ante Boca, que se iba a disputar el sábado 24 de noviembre.



La detención y el allanamiento a Firpo, que en principio no tendría relación con la barra brava del "Millonario", se había producido en el barrio Lomas del Millón, en el partido bonaerense de La Matanza.



Este individuo había sido identificado a partir de las distintas imágenes que circularon sobre lo ocurrido en la esquina de Lidoro Quinteros y Libertadores, donde se lo ve "con una gorra roja y por entre la cinta de ajuste de ésta se observa un elemento de color blanco que podría ser una colita de cabello, o bien la etiqueta de dicha gorra", según había indicado la fiscalía.